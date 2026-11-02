Slušaj vest

Holandsko tužilaštvo nudi rekordnu nagradu od 2 miliona evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osuđenog kokainskog bosa Josa Lejdekersa, jednog od najtraženijih evropskih begunaca, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Lejdekers je holandski državljanin koji poslednjih godina živi u Sijera Leoneu, navelo je holandsko tužilaštvo.

Tužioci su zatražili njegovo izručenje, ali je Sijera Leone odbio saradnju, što je navelo Evropsku uniju da obustavi deo pomoći ovoj zapadnoafričkoj zemlji.

Nagrada — najveća koju su holandske vlasti ikada ponudile — biće isplaćena svakome ko pruži ključnu informaciju koja bi dovela do Lejdekersovog hapšenja, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dodali su da je Lejdekers, koji je u Holandiji poznat pod nadimkom "Debeli Jos", ključni akter u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Prema podacima policije, u Sijera Leoneu koristi i ime Omar Šerif.

Švercovao preko 7 tona kokaina

Ovaj 35-godišnjak prošle godine je pred holandskim sudom u odsustvu osuđen na 24 godine zatvora zbog šverca više od 7 tona kokaina, a takođe je predmet nekoliko tekućih policijskih istraga u Holandiji.

U susednoj Belgiji sud ga je osudio na 79 godina zatvora. Holandske vlasti procenjuju da je Lejdekers od krijumčarenja kokaina zaradio desetine miliona evra, a takođe se sumnjiči za pranje novca i umešanost u slučajeve ekstremnog nasilja.

(Kurir.rs/Rojters)

Ne propustitePlanetaUMRO KRIMINALAC "GAZDA FREDI" U 94. GODINI! Ubijao i rešavao se tela za bandu, nosio je dva jeziva nadimka, a onda je postao pisac: "Bio je ljubazan i topao"
profimedia-0264709122.jpg
PlanetaPAO NAJTRAŽENIJI KRIMINALAC U EVROPI! Regrutovao devojčice da postavljaju bombe, vodio OZGLOGLAŠENU krimi grupu - Raširili su se svuda, izveli čak 35 ubistava
Ali Namdar fokstrot
PlanetaVEOMA OPASAN ALBANSKI KRIMINALAC PAO U ŠPANIJI! Bežao iz 4 zatvora, pružio žestok otpor policiji, u Italiji ostao poznat kao "mago della fuga" (VIDEO)
Čarobnjak za bekstvo
PlanetaTELO POZNATOG KRIMINALCA PRONAĐENO U DUNAVU! Prolaznici uočili jeziv prizor u vodi (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-06-14 200125 copy.jpg