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Holandsko tužilaštvo nudi rekordnu nagradu od 2 miliona evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osuđenog kokainskog bosa Josa Lejdekersa, jednog od najtraženijih evropskih begunaca, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Lejdekers je holandski državljanin koji poslednjih godina živi u Sijera Leoneu, navelo je holandsko tužilaštvo.

Tužioci su zatražili njegovo izručenje, ali je Sijera Leone odbio saradnju, što je navelo Evropsku uniju da obustavi deo pomoći ovoj zapadnoafričkoj zemlji.

Nagrada — najveća koju su holandske vlasti ikada ponudile — biće isplaćena svakome ko pruži ključnu informaciju koja bi dovela do Lejdekersovog hapšenja, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dodali su da je Lejdekers, koji je u Holandiji poznat pod nadimkom "Debeli Jos", ključni akter u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Prema podacima policije, u Sijera Leoneu koristi i ime Omar Šerif.

Švercovao preko 7 tona kokaina

Ovaj 35-godišnjak prošle godine je pred holandskim sudom u odsustvu osuđen na 24 godine zatvora zbog šverca više od 7 tona kokaina, a takođe je predmet nekoliko tekućih policijskih istraga u Holandiji.