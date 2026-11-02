LOV NA NAJTRAŽENIJEG EVROPSKOG BEGUNCA: Za informacije o ozloglašenom kokainskom bosu ova država nudi 2 miliona evra! (FOTO)
- Holandsko tužilaštvo nudi rekordnih 2 miliona evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osuđenog kokainskog bosa Josa Lejdekersa.
- Lejdekers, poznat kao 'Debeli Jos', navodno živi u Sijera Leoneu, gde Holandija traži njegovo izručenje.
- U Holandiji je osuđen na 24 godine zatvora, a u Belgiji na 79 godina zbog šverca kokaina i povezanih krivičnih dela.
Holandsko tužilaštvo nudi rekordnu nagradu od 2 miliona evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osuđenog kokainskog bosa Josa Lejdekersa, jednog od najtraženijih evropskih begunaca, saopštile su vlasti u ponedeljak.
Lejdekers je holandski državljanin koji poslednjih godina živi u Sijera Leoneu, navelo je holandsko tužilaštvo.
Tužioci su zatražili njegovo izručenje, ali je Sijera Leone odbio saradnju, što je navelo Evropsku uniju da obustavi deo pomoći ovoj zapadnoafričkoj zemlji.
Nagrada — najveća koju su holandske vlasti ikada ponudile — biće isplaćena svakome ko pruži ključnu informaciju koja bi dovela do Lejdekersovog hapšenja, navodi se u saopštenju tužilaštva.
Dodali su da je Lejdekers, koji je u Holandiji poznat pod nadimkom "Debeli Jos", ključni akter u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Prema podacima policije, u Sijera Leoneu koristi i ime Omar Šerif.
Švercovao preko 7 tona kokaina
Ovaj 35-godišnjak prošle godine je pred holandskim sudom u odsustvu osuđen na 24 godine zatvora zbog šverca više od 7 tona kokaina, a takođe je predmet nekoliko tekućih policijskih istraga u Holandiji.
U susednoj Belgiji sud ga je osudio na 79 godina zatvora. Holandske vlasti procenjuju da je Lejdekers od krijumčarenja kokaina zaradio desetine miliona evra, a takođe se sumnjiči za pranje novca i umešanost u slučajeve ekstremnog nasilja.
(Kurir.rs/Rojters)