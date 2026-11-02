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Šef poljske policije Marek Boronj izjavio je danas da su vlasti prošle nedelje dobile upozorenje od vojne obaveštajne službe i savezničkih službi o mogućim diverzijama na granici sa Rusijom.

Kao jedan od mogućih scenarija pomenuo je pokušaj naoružane grupe da pređe granicu. Vlasti nisu objavile detalje uzbune.

Operacija duž granice sa Rusijom i Belorusijom

Boronj je za RMF FM rekao da je štab operacije uspostavljen u sedištu poljske policije u Varšavi, koja se sprovodi u Varminsko-mazurskom vojvodstvu, na severu Poljske duž granice sa Kalinjingradskom oblašću, i u susednom Podlaskom vojvodstvu na severoistoku zemlje, duž granica sa Litvanijom i Belorusijom.

ruska eksklava Kalinjingrad Foto: Shutterstock

Na teren su poslati policajci iz nekoliko regiona, a u operaciji su učestvovale i antiterorističke jedinice, vojska, granična straža i tajne službe.

"Policija obezbeđuje područje duž Kalinjingradske oblasti zbog mogućih događaja koji bi mogli dovesti do diverzija", rekao je Boronj. Dodao je da policija treba da zaštiti stanovnike i objekte koji bi mogli biti ugroženi.

Specijalne snage u pripravnosti

Pored operacije na granici, poljska policija je naredila svojim specijalizovanim jedinicama za održavanje javnog reda da ostanu u svojim matičnim bazama od 2. do 8. novembra i da budu spremne za trenutno raspoređivanje.

Ove snage čine centralnu rezervu načelnika policije i mogu biti poslate gde god je potrebno. Samo naređenje ne znači da su ove jedinice raspoređene na granicu.