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Let avio-kompanije Wizz Air iz Londona za Sofiju preusmeren je u ponedeljak na aerodrom u Budimpešti nakon dojave o bombi, objavio je mađarski ministar odbrane Romuluš Rusin-Sendi na Fejsbuku.

Avion je saobraćao na relaciji London - Sofija kada je stigla dojava o bombi, zbog čega je skrenuo sa prvobitne rute.

U pratnju putničkog aviona poslat je mađarski borbeni avion tipa Gripen. Putnički avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Budimpešti.

Bezbednosna provera aviona i putnika

Nadležne službe trenutno sprovode bezbednosnu proveru aviona i putnika, potvrdili su iz kompanije Wizz Air za portal 24.hu.

Nakon incidenta, borbeni avion Gripen vratio se u svoju bazu u Kečkemetu.