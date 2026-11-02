Putnički avion bezbedno je sleteo u Budimpeštu, gde policija i nadležne službe proveravaju letelicu i putnike. Mađarski lovac vratio se u bazu.
Planeta
DRAMA NA NEBU IZNAD EVROPE! Hitno podignut borbeni lovac zbog putničkog aviona, let preusmeren
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Let avio-kompanije Wizz Air iz Londona za Sofiju preusmeren je u ponedeljak na aerodrom u Budimpešti nakon dojave o bombi, objavio je mađarski ministar odbrane Romuluš Rusin-Sendi na Fejsbuku.
Avion je saobraćao na relaciji London - Sofija kada je stigla dojava o bombi, zbog čega je skrenuo sa prvobitne rute.
U pratnju putničkog aviona poslat je mađarski borbeni avion tipa Gripen. Putnički avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Budimpešti.
Bezbednosna provera aviona i putnika
Nadležne službe trenutno sprovode bezbednosnu proveru aviona i putnika, potvrdili su iz kompanije Wizz Air za portal 24.hu.
Nakon incidenta, borbeni avion Gripen vratio se u svoju bazu u Kečkemetu.
Policija nakon sletanja sprovodi dodatne bezbednosne mere, dodao je Rusin-Sendi.
(Kurir.rs/Reuters)
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