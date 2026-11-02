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Rusija se 1. novembra zvanično povukla iz Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, prenela je 2. novembra Radio Slobodna Evropa.

Kako je objasnila pres-služba Saveta Evrope, nadležni komitet više neće moći da sprovodi nezavisne inspekcije ruskih ustanova za pritvor i izdržavanje kazni, uključujući zatvore, kaznene kolonije, istražne zatvore i psihijatrijske ustanove.

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je u septembru 2025. godine zakon o otkazivanju Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Prema odredbama konvencije, povlačenje stupa na snagu godinu dana nakon zvaničnog obaveštenja.

Rusija godinama odbijala objavljivanje izveštaja o zatvorima

Rusija je bila potpisnica konvencije od 1998. godine. Tokom tog perioda, Evropski komitet za sprečavanje mučenja obavio je 30 poseta zemlji, tokom kojih je pregledano 450 mesta na kojima se nalaze osobe lišene slobode.

Međutim, Rusija je bila jedina država potpisnica konvencije koja je sistematski odbijala da odobri objavljivanje izveštaja o inspekcijama.

Od ukupno 30 poseta komiteta, ruske vlasti dozvolile su objavljivanje izveštaja o samo četiri.

Izveštaji o deset poseta Čečeniji i Severnom Kavkazu, sprovedenih između 2000. i 2017. godine, i dalje su poverljivi.

"Odluka ruske vlade da pokrene postupak otkazivanja Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja još jednom pokazuje da je Rusija teritorija bez vladavine prava, gde ljudski život i dostojanstvo nemaju nikakvu vrednost", izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Rusija je u martu 2022. godine objavila povlačenje iz Saveta Evrope, dok je u septembru iste godine prestala da bude potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima.