Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Velike poplave na grčkom ostrvu Rodos odnele su najmanje 60 vozila, poplavile kuće i poslovne objekte i dovele do zatvaranja škola u četiri opštine, saopštile su vlasti.

Najveća šteta prijavljena je u Arhangelosu, selu na istočnoj obali ostrva, gde se izlila reka. Pogođene su desetine kuća i preduzeća, a ukupne razmere štete još se procenjuju.

Putevi su bili poplavljeni i u Afanduu, kao i u selima na jugu Rodosa. Saobraćaj je obustavljen na nekoliko lokacija, a vlasti su pozvale građane da izbegavaju nepotrebna putovanja.

Stanovnici i turisti su oko 3.30 ujutru putem sistema za hitna upozorenja 112 dobili obaveštenje da ograniče kretanje i pridržavaju se uputstava nadležnih službi.

Škole su iz predostrožnosti zatvorene u oblastima Arhangelos, Afandu, Lindos i Južni Rodos.

Vatrogasci i volonteri saniraju posledice nevremena

Vatrogasci, lokalne vlasti i volonteri uklanjaju ruševine, ispumpavaju vodu i pokušavaju da ponovo osposobe puteve.

Kiša je do ponedeljka ujutru oslabila, ali su mogući novi pljuskovi i grmljavina.

Poplave su pogodile ostrvo samo nekoliko nedelja nakon što je 14. oktobra u obližnjem području Stegna poginuo 62-godišnji radnik kojeg je odnela bujica.

Nevreme je izazvalo štetu i u drugim delovima Grčke.

Na ostrvu Kalimnos velika stena odlomila se sa padine u području Agios Vasileios i pala na garažu u kojoj je bio parkiran automobil.

Gradonačelnik Joanis Mastrokukos izjavio je da je garaža sprečila da se stena otkotrlja dalje prema obližnjem stambenom kompleksu.

Ulice pretvorene u reke, stanovnici ostali bez vode

U Nea Anhialosu, nedaleko od Volosa, obilna kiša pretvorila je ulice u reke i oštetila vodovodnu, kanalizacionu i mrežu javne rasvete.

Stanovnici su od nedelje poslepodne bez tekuće vode, a lokalno vodovodno preduzeće očekuje da će snabdevanje biti obnovljeno u ponedeljak.

Na istočnoj obali Samosa, u selu Ireo, nabujali potok poplavio je kuće i druge objekte.