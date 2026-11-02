ULICE PRETVORENE U REKE, BUJICE NOSE AUTOMOBILE, KUĆE POD VODOM! Katastrofalne poplave pogodile Rodos, najmanje 60 vozila odneto, građanima stiglo upozorenje
- Velike poplave na Rodosu odnele su najmanje 60 vozila, poplavile kuće i lokale, a škole su zatvorene u četiri opštine.
- Najveća šteta je u Arhangelosu, dok su putevi poplavljeni i u Afanduu i na jugu ostrva, pa je saobraćaj obustavljen na više lokacija.
Velike poplave na grčkom ostrvu Rodos odnele su najmanje 60 vozila, poplavile kuće i poslovne objekte i dovele do zatvaranja škola u četiri opštine, saopštile su vlasti.
Najveća šteta prijavljena je u Arhangelosu, selu na istočnoj obali ostrva, gde se izlila reka. Pogođene su desetine kuća i preduzeća, a ukupne razmere štete još se procenjuju.
Putevi su bili poplavljeni i u Afanduu, kao i u selima na jugu Rodosa. Saobraćaj je obustavljen na nekoliko lokacija, a vlasti su pozvale građane da izbegavaju nepotrebna putovanja.
Stanovnici i turisti su oko 3.30 ujutru putem sistema za hitna upozorenja 112 dobili obaveštenje da ograniče kretanje i pridržavaju se uputstava nadležnih službi.
Škole su iz predostrožnosti zatvorene u oblastima Arhangelos, Afandu, Lindos i Južni Rodos.
Vatrogasci i volonteri saniraju posledice nevremena
Vatrogasci, lokalne vlasti i volonteri uklanjaju ruševine, ispumpavaju vodu i pokušavaju da ponovo osposobe puteve.
Kiša je do ponedeljka ujutru oslabila, ali su mogući novi pljuskovi i grmljavina.
Poplave su pogodile ostrvo samo nekoliko nedelja nakon što je 14. oktobra u obližnjem području Stegna poginuo 62-godišnji radnik kojeg je odnela bujica.
Nevreme je izazvalo štetu i u drugim delovima Grčke.
Na ostrvu Kalimnos velika stena odlomila se sa padine u području Agios Vasileios i pala na garažu u kojoj je bio parkiran automobil.
Gradonačelnik Joanis Mastrokukos izjavio je da je garaža sprečila da se stena otkotrlja dalje prema obližnjem stambenom kompleksu.
Ulice pretvorene u reke, stanovnici ostali bez vode
U Nea Anhialosu, nedaleko od Volosa, obilna kiša pretvorila je ulice u reke i oštetila vodovodnu, kanalizacionu i mrežu javne rasvete.
Stanovnici su od nedelje poslepodne bez tekuće vode, a lokalno vodovodno preduzeće očekuje da će snabdevanje biti obnovljeno u ponedeljak.
Na istočnoj obali Samosa, u selu Ireo, nabujali potok poplavio je kuće i druge objekte.
Vatrogasna služba primila je ukupno 58 poziva za pomoć: 28 sa Samosa, 18 sa Dodekaneza, uključujući Rodos i Kalimnos, i 12 sa područja Volosa, prenose mediji.
(Kurir.rs/ekathimerini.com)