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Nemačka savezna vlada i pokrajinske vlasti žele da omoguće upotrebu posebnih kamera za otkrivanje vozača koji tokom vožnje koriste mobilne telefone na teritoriji cele zemlje, piše nemački list "Rajniše post", pozivajući se na saopštenje nemačkog Saveznog ministarstva saobraćaja.

Prema navodima lista, Ministarstvo na čijem je čelu Štefen Bilger, saglasno je sa pokrajinama da savremene tehnologije za nadzor imaju veliki potencijal za unapređenje poštovanja saobraćajnih propisa, a time i povećanje bezbednosti na putevima, prenosi Špigel.

Foto: Shutterstock

Takozvani "mobilni radari" postavljaju se na mostovima iznad auto-puteva i snimaju da li vozači tokom upravljanja vozilom koriste mobilni telefon.

Za sada je njihova upotreba zakonski regulisana samo u pokrajini Rajna-Palatinat, koja je sistem "Monokam" prvo testirala 2022. godine, a od aprila 2025. koristi ga u redovnim kontrolama.

U dokumentu Ministarstva saobraćaja navodi se da je Rajna-Palatinat imala "isključivo pozitivna iskustva" sa ovom tehnologijom.

Nemačke pokrajine su ranije zatražile od savezne vlade da uspostavi jedinstven pravni okvir za upotrebu ovih kamera u celoj zemlji, uz mogućnost primene različitih tehnoloških rešenja, upozoravajući da bi u suprotnom moglo doći do neujednačenih propisa.

Anketa magazina Špigel sprovedena u januaru pokazala je da je samo nekoliko pokrajina radilo na donošenju sopstvenih zakonskih rešenja, dok je više njih navelo da čeka propise na saveznom nivou.

Kamere mogu da prepoznaju dimenzije, oblik i boje različitih modela mobilnih telefona, kao i karakterističan položaj tela vozača dok telefonira.

Gužve će biti u oba smera Foto: Shutterstock

Upotrebu ove tehnologije podržavaju stručnjaci i organizacije, među kojima su Nemački savet za bezbednost saobraćaja i policijski sindikat.

Nemački automobilski klub ADAC ocenio je da je ona korisna dopuna dosadašnjim metodama kontrole, ali je naglasio da njena primena na celoj teritoriji zemlje zahteva čvrst pravni osnov.

Vozačima koji budu uhvaćeni da koriste mobilni telefon tokom vožnje preti novčana kazna od 100 evra, kao i jedan kazneni poen u registru prekršaja u Flensburgu.