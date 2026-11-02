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Hakeri su izveli seriju sajber napada na rashladne sisteme supermarketa u najmanje šest evropskih zemalja, zbog čega su temperature u frižiderima i zamrzivačima naglo porasle, a velike količine hrane morale su da budu uništene. U pojedinim prodavnicama temperatura je dostigla čak 50 stepeni Celzijusa.

Napadi su pogodili trgovinske lance u Irskoj, Švedskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji i Estoniji, manje od mesec dana nakon sličnih incidenata u Francuskoj, gde su stotine supermarketa pretrpele štetu.

Treći najveći irski lanac supermarketa, SuperValu, saopštio je da su hakeri pogodili rashladne sisteme određenog modela u 13 od ukupno 223 prodavnice. Zbog incidenta su rashlađeni i zamrznuti proizvodi povučeni iz prodaje.

Švedski centar za sajber bezbednost potvrdio je da istražuje više incidenata u prodavnicama lanaca ICA i Co-op, gde su temperature zamrzivača naglo porasle tokom noći između nedelje i ponedeljka.

U Belgiji i Luksemburgu napadnuti su rashladni sistemi u desetinama prodavnica kojima upravlja kompanija Ahold Delhaize, prenela je agencija Belga.

Kompanija Carrefour prijavila je probleme u 15 od svojih 700 prodavnica u Belgiji, dok je pogođeno i pet Spar objekata koji posluju u okviru grupe Colruyt.

IKEA je saopštila da je napad pogodio jednu njenu prodavnicu u Belgiji, ali nije isključila mogućnost da je zahvaćeno još objekata.

Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je krivičnu istragu o talasu napada na supermarkete.

Prema navodima holandskog portala NOS, danska inženjerska kompanija Danfoss potvrdila je da je hakovanje pogodilo 17 prodajnih objekata u Holandiji.

U Estoniji je napadnut rashladni sistem jednog neimenovanog trgovinskog lanca, pri čemu su temperature podešene na 50 stepeni Celzijusa, saopštila je tehnološka kompanija Kitman Coldtech za javni servis ERR.

"Sve je uništeno": Hakeri podigli temperaturu zamrzivača na 50 stepeni

Posebno dramatična situacija zabeležena je u Švedskoj, gde su zaposleni u pojedinim supermarketima zatekli potpuno uništene zalihe zamrznute hrane.

U jednoj prodavnici ICA Baronen u Stokholmu istaknuto je obaveštenje da su svi zamrzivači prestali da rade zbog sajber napada.

Foto: ChatGPT

Engla Ingval, menadžerka prodaje u jednoj ICA franšiznoj prodavnici u Stokholmu, izjavila je da se napad dogodio u dva sata posle ponoći, a da su zaposleni problem primetili tek u 5.30 ujutru.

"Dogodio se sajber napad i svi naši zamrzivači dostigli su temperaturu od 50 stepeni Celzijusa", rekla je ona.

"Sve je uništeno."

Trgovinski lanac Co-op saopštio je švedskom listu Aftonbladet da je šest njegovih prodavnica pogođeno sličnim incidentima.

Direktor švedskog Nacionalnog centra za sajber bezbednost Džon Bilou potvrdio je da nadležni istražuju napade.

U Belgiji je direktor kompanije Sabcobel, Stefan Mulens, koja upravlja rashladnim sistemima Delhaizea, potvrdio da je reč o sajber napadu.

Prema njegovim rečima, incident je nastao kada su isparivači rashladnih uređaja prebačeni u režim odmrzavanja.

Veliku štetu pretrpeo je i belgijski lanac mesara De Laet & Van Haver.

Njegov osnivač i vlasnik Lik de Lat izjavio je da ga je zaposleni probudio u 3.30 ujutru zbog problema sa rashladnim uređajima.

Kada je stigao u prodavnicu u Hoveu, južno od Antverpena, zatekao je frižidere u kojima je temperatura dostigla čak 18 stepeni. Zbog toga je propalo meso vredno oko 15.000 evra.

"To je veoma zastrašujuće. Oni hakuju sistem koji registruje temperaturu i mogu da ga programiraju na daljinu", rekao je De Lat.

Sumnja na sabotažu, vlasti istražuju ko stoji iza napada

Najnoviji incidenti dogodili su se manje od mesec dana nakon sličnog napada na stotine supermarketa u Francuskoj.

Tokom tih napada temperature u pojedinim rashladnim uređajima dostizale su 50 stepeni Celzijusa, a zabeleženi su i požari.

Francuska trgovinska grupa Les Mousquetaires, vlasnik lanca Intermarché, saopštila je da je pogođeno približno 150 njenih prodavnica, zbog čega je morala da uništi sve zalihe hrane u zahvaćenim objektima.

Kompanija Monoprix takođe je prošlog meseca prijavila probleme u oko pet odsto svojih 490 prodavnica u Francuskoj, dok je Ahold Delhaize privremeno isključio nekoliko sistema zbog bezbednosnog incidenta u svojoj mreži.

Portparol Evropske komisije ocenio je da talas incidenata pokazuje koliko je sajber bezbednost važna širom Evropske unije.

Evropski komesar za hranu poručio je da lanci snabdevanja moraju biti sposobni da izdrže sajber pretnje i odgovore na njih.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, a nadležni organi nisu saopštili ko bi mogao da stoji iza njih.

Ipak, incidenti su dodatno pojačali zabrinutost evropskih vlasti zbog mogućeg širenja hibridnih napada povezanih sa sukobima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Moskva je u više navrata negirala umešanost u sabotaže i operacije hibridnog ratovanja.

Foto: ChatGPT

Tom Hegel, istraživač kompanije za sajber bezbednost SentinelOne, objasnio je da su ovakvi napadi najčešće povezani sa iznudom, političkim motivima ili operacijama koje sprovode države.

Međutim, odsustvo finansijskih zahteva u najnovijim slučajevima, prema njegovoj oceni, ukazuje na mogućnost sabotaže.

"Maloprodaja je laka meta jer trgovinski lanci imaju ogroman broj kontrolera rashladnih uređaja, sistema za upravljanje zgradama, kontrolu pristupa i opreme na prodajnim mestima", objasnio je Hegel.

Dodao je da trgovinski lanci posluju sa malim profitnim maržama, dok se zalihe hrane mogu pokvariti za svega nekoliko sati, zbog čega svaki prekid rada brzo izaziva ozbiljnu i javno vidljivu štetu.

Razvoj tehnologije omogućio je da se uređaji poput frižidera i sistema za grejanje, kojima se ranije upravljalo ručno, danas kontrolišu i nadziru na daljinu.