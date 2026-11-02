BIVŠI PREMIJER OTKRIO KAKAV JE PUTIN IZA ZATVORENIH VRATA! "On je zastrašujuća i veoma impresivna osoba, a uskoro ću reći još više..."
Zastrašujući, inteligentan, izuzetno disciplinovan, veoma manipulativan i istinski zao. Tako je bivši kanadski premijer Stiven Harper opisao ruskog predsednika Vladimira Putina u autorskom tekstu za kanadski dnevnik The Globe and Mail, u kojem se prisetio njihovih odnosa iz perioda dok je bio na čelu Kanade.
"Ni u jednom trenutku nisam mislio da Putina treba odbaciti ili potceniti. On je zastrašujuća i, u mnogim pogledima, veoma impresivna osoba. Inteligentan je i izuzetno disciplinovan. Na međunarodne sastanke dolazi veoma dobro informisan i tačno zna šta želi", napisao je Harper.
Dodao je da je Putin i veoma manipulativan.
"Takođe je veoma manipulativan, što je nesumnjivo delom posledica njegove prošlosti kao obaveštajnog oficira. Deluje tiho, gotovo stidljivo, dok brzo uočava slabosti drugih i iskorišćava ih. Pretpostavljam da je upravo tu masku najviše želeo da razotkrijem", napisao je Harper.
Bivši premijer tvrdi da ga ljudi o Putinu pitaju češće nego o bilo kojoj drugoj poznatoj osobi koju je upoznao.
"Od svih poznatih ljudi koje sam upoznao, i dalje me najviše pitaju o Putinu. Pretpostavljam da je to zato što je on pravi negativac iz filmova o Džejmsu Bondu. I nemojte se zavaravati, uprkos svim njegovim snažnim osobinama, on je zaista zao čovek. Svesno je i namerno naneo ogromnu štetu svojoj zemlji i širom sveta", dodao je Harper.
Najavio je da će uskoro imati još toga da kaže o toj temi.
Isto poređenje sa negativcem iz filmova o Džejmsu Bondu koristio je i u julu 2025. godine, na konferenciji u Saskačevanu.
Harperov odnos sa Putinom obeležili diplomatski sukobi
Harper je bio premijer Kanade od 2006. do 2015. godine, a njegov odnos sa Putinom obeležili su diplomatski sukobi i javne osude ruskog lidera kao pretnje globalnoj bezbednosti.
Nakon što je Rusija 2014. godine nezakonito anektirala Krim, Harperova vlada uvela je neke od najstrožih ekonomskih sankcija protiv Rusije.
Iste godine, na samitu G20 u Brizbejnu, Harper je Putinu poručio da mora da "ode iz Ukrajine", prenosi NDTV.
(Kurir.rs/TheGlobeandMail)