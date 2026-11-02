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Zastrašujući, inteligentan, izuzetno disciplinovan, veoma manipulativan i istinski zao. Tako je bivši kanadski premijer Stiven Harper opisao ruskog predsednika Vladimira Putina u autorskom tekstu za kanadski dnevnik The Globe and Mail, u kojem se prisetio njihovih odnosa iz perioda dok je bio na čelu Kanade.

"Ni u jednom trenutku nisam mislio da Putina treba odbaciti ili potceniti. On je zastrašujuća i, u mnogim pogledima, veoma impresivna osoba. Inteligentan je i izuzetno disciplinovan. Na međunarodne sastanke dolazi veoma dobro informisan i tačno zna šta želi", napisao je Harper.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Dodao je da je Putin i veoma manipulativan.

"Takođe je veoma manipulativan, što je nesumnjivo delom posledica njegove prošlosti kao obaveštajnog oficira. Deluje tiho, gotovo stidljivo, dok brzo uočava slabosti drugih i iskorišćava ih. Pretpostavljam da je upravo tu masku najviše želeo da razotkrijem", napisao je Harper.

Bivši premijer tvrdi da ga ljudi o Putinu pitaju češće nego o bilo kojoj drugoj poznatoj osobi koju je upoznao.

"Od svih poznatih ljudi koje sam upoznao, i dalje me najviše pitaju o Putinu. Pretpostavljam da je to zato što je on pravi negativac iz filmova o Džejmsu Bondu. I nemojte se zavaravati, uprkos svim njegovim snažnim osobinama, on je zaista zao čovek. Svesno je i namerno naneo ogromnu štetu svojoj zemlji i širom sveta", dodao je Harper.

Najavio je da će uskoro imati još toga da kaže o toj temi.

Isto poređenje sa negativcem iz filmova o Džejmsu Bondu koristio je i u julu 2025. godine, na konferenciji u Saskačevanu.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Harperov odnos sa Putinom obeležili diplomatski sukobi

Harper je bio premijer Kanade od 2006. do 2015. godine, a njegov odnos sa Putinom obeležili su diplomatski sukobi i javne osude ruskog lidera kao pretnje globalnoj bezbednosti.

Nakon što je Rusija 2014. godine nezakonito anektirala Krim, Harperova vlada uvela je neke od najstrožih ekonomskih sankcija protiv Rusije.