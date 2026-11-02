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Džeri Herberger, bivši sudija iz Oklahome, uhapšen zbog sumnje da je pucao u pravcu dece tokom Noći veštica.

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Bivši sudija uhapšen je nakon što je pucao iz vatrenog oružja u pravcu dece koja su tokom Noći veštica obilazila kuće i tražila slatkiše, saopštila je policija.

Džeri Herberger (73), bivši sudija okruga Stivens u američkoj saveznoj državi Oklahoma, pucao je 31. oktobra u pravcu dece koja su učestvovala u tradicionalnom obeležavanju Noći veštica na jednom imanju u gradu Dankanu.

Policijska uprava Dankana saopštila je da su policajci na prijavu incidenta reagovali u 20.02 časova, a da su ih svedoci uputili na adresu na kojoj se pucnjava dogodila.

Po dolasku policije, Herberger je uperio vatreno oružje u jednog od policajaca.

Međutim, na kraju je poslušao naređenja policajaca i izašao iz kuće, nakon čega je uhapšen i prebačen u zatvor okruga Stivens.

"Zahvalni smo što niko nije prijavljen kao povređen i što su svi učesnici incidenta bezbedni", saopštila je policija.

Džeri Herberger, bivši sudija iz Oklahome, uhapšen zbog sumnje da je pucao u pravcu dece tokom Noći veštica. Foto: Stephens County Sheriff's Office

Bivši sudija suočava se sa tri ozbiljne optužbe

Prema zatvorskoj evidenciji koju je pregledao britanski Independent, bivši sudija suočava se sa tri optužbe, uključujući pokušaj ubistva, napad i fizičko nasilje uz upotrebu smrtonosnog oružja, kao i posedovanje vatrenog oružja u alkoholisanom stanju.

Vlasti još nisu objavile dodatne detalje o incidentu, niti je poznato zbog čega je osumnjičeni navodno pucao u pravcu drugih osoba.

Independent je kontaktirao Policijsku upravu Dankana radi dodatnih informacija.

Kao i u brojnim gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država, Noć veštica predstavlja važan događaj u Dankanu, gradu koji se nalazi oko 130 kilometara južno od Oklahoma Sitija.

Uoči proslave, gradske vlasti Dankana pozvale su stanovnike da vode računa o bezbednosti tokom tradicionalnog obilaska kuća, kada deca u kostimima traže slatkiše.

"Pozivamo sve da voze pažljivo i obrate pažnju na mališane!", navedeno je u objavi predstavnika gradskog veća na Fejsbuku.

Dankан je poznat i kao "prestonica lagerstremije u Oklahomi", po ukrasnom drveću koje je grad počeo da sadi u okviru projekta uređenja javnih površina.