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Mihailo Drapati treći je komandant ukrajinske vojske od početka ruske invazije pre gotovo pet godina. Njegovo imenovanje odmah je naišlo na pozitivan odjek među pripadnicima vojske. Razlozi su bili očigledni: sa 43 godine znatno je mlađi od svojih prethodnika, a iza sebe ima i bogato ratno iskustvo stečeno na prvoj liniji fronta još od 2014. godine, kada je Rusija podstakla stvaranje samoproglašenih republika na istoku Ukrajine.

Bivši portparol Kopnenih snaga, kojima je Drapati ranije komandovao, nakon njegovog imenovanja izjavio je da je reč o čoveku koji je pokazao sposobnost delovanja u teškim situacijama i da gotovo nije čuo negativne reakcije na njegov izbor.

1/4 Vidi galeriju Novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Mihailo Drapatij Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Screenshot YT

Manje mikroupravljanja, više odgovornosti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je Drapatija nakon što su brojni građani protestovali protiv njegovog prethodnika Oleksandra Sirskog. Kritičari su Sirskom zamerali preterano centralizovan i autoritaran način komandovanja vojskom.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Prema rečima vojnih posmatrača, Drapati je tokom prvih sto dana mandata već sproveo niz promena. Najvažnija među njima odnosi se na drugačiji model komandovanja, sa manje mikroupravljanja iz vrha i više odgovornosti prepuštene nižim komandnim nivoima.

Jurij Butusov, nekadašnji ratni izveštač, a danas vojnik, smatra da je upravo to jedna od ključnih novina.

"Komandanti korpusa više ne moraju dva puta dnevno da podnose izveštaje vrhovnom komandantu. Pozitivno je to što se tako gubi manje vremena", kaže Butusov.

Novi fokus na Donbas

Posmatrači takođe ističu da Drapati više pažnje posvećuje operativnom planiranju na višim nivoima.

U Donbasu, gde se vode najvažnije borbe, uspostavio je dve velike vojne grupacije sastavljene od više korpusa kako bi poboljšao koordinaciju odbrambenih operacija.

Takve promene primećuju i kritičari Kremlja u Rusiji. Ruslan Levijev iz analitičke platforme Conflict Intelligence Team smatra da se Drapatijev uticaj najjasnije vidi upravo u Donjeckoj oblasti, koja ostaje glavni cilj ruske vojske.

Prema njegovim rečima, ruske snage tokom poslednjih mesec i po dana gotovo da nisu ostvarile značajniji teritorijalni napredak na tom delu fronta.

Kao jedan od razloga navodi promene u komandnoj strukturi ukrajinskih snaga koje brane područje Slavjanska i Kramatorska.

Operacija "Vivaldi"

Ukrajinska vojska je u međuvremenu ostvarila i ograničen lokalni prodor na severu Donbasa. Ukrajinska strana tu akciju nazvala je operacijom "Vivaldi".

Prema dostupnim informacijama, operacija je poremetila ruske planove za opkoljavanje Slavjanska i Kramatorska sa severne strane i primorala ruske snage da prilagode svoje planove.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Nakon promena u vrhu vojske, Ukrajinci bolje iskorišćavaju slabosti ruske vojske za uspešne ofanzivne operacije", ocenjuje Levijev.

Kao najbolji primer navodi upravo operaciju "Vivaldi".

Usporeno rusko napredovanje, ali bez preokreta

Prema različitim procenama, od Drapatijevog dolaska na čelo vojske Rusija ukupno nije osvojila više teritorije nego što je Ukrajina u istom periodu uspela da vrati pod svoju kontrolu.

Takvu ocenu prenose čak i pojedini proruski Telegram kanali koji prate ratna dešavanja. Ipak, većina vojnih analitičara upozorava da to ne znači preokret na frontu.

Prema njihovom mišljenju, promene koje je uveo Drapati za sada su pre svega značajno usporile rusko napredovanje.

Veće ukrajinske kontraofanzive i oslobađanje okupiranih područja u većem obimu većina stručnjaka u ovom trenutku i dalje smatra malo verovatnim.

Prvih sto dana Mihaila Drapatija stoga se uglavnom ocenjuje kao period reorganizacije i stabilizacije odbrane.