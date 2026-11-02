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Prema nacrtu naredbe ruskog Ministarstva odbrane, isplata decembarskih plata vojnicima koji ne učestvuju u ratu protiv Ukrajine mogla bi da bude odložena do januara 2027. godine, objavio je 30. oktobra nezavisni ruski medij Verstka.

Decembarske plate se obično isplaćuju do 25. decembra, dok vojnici, prema pravilima usvojenim 2019. godine, zarade uglavnom dobijaju između 10. i 20. dana u mesecu, navodi Verstka.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema nacrtu, isplata decembarskih plata bila bi pomerena na period između 11. i 21. januara naredne godine.

Izuzetak bi predstavljala Združena grupa snaga, odnosno vojna komanda koja trenutno učestvuje u borbama u Ukrajini. Njeni pripadnici bi, prema predlogu, decembarske plate dobili pre Nove godine.

Nacrt takođe predviđa da se decembarski bonusi za profesionalne vojnike po ugovoru isplate tokom decembra, što, prema oceni Verstke, ukazuje na to da bi raspored isplata za borbene jedinice verovatno ostao nepromenjen.

Prva takva promena za najmanje 18 godina

Ukoliko naredba bude usvojena u predloženom obliku, stupiće na snagu već ove godine.

Prema pisanju Verstke, to bi bila prva promena ovakve vrste u najmanje 18 godina.

Ovaj medij je praksu isplate decembarskih plata pre kraja godine pratio kroz naredbe Ministarstva odbrane iz 2011. i 2008. godine.

Kako navodi Verstka, takva praksa verovatno potiče još iz vremena Sovjetskog Saveza, pozivajući se na uputstvo sovjetske Državne banke iz 1986. godine.

U nacrtu naredbe nije navedeno zbog čega se predlaže promena termina isplate plata.

U međuvremenu, Blumberg je objavio da se očekuje da će godišnji budžetski deficit ruske vlade porasti na 7,3 biliona rubalja, odnosno približno 89,9 milijardi dolara.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

To bi predstavljalo oko 3,2 odsto bruto domaćeg proizvoda Rusije, što je povećanje u odnosu na deficit od približno 2,2 odsto BDP-a zabeležen u septembru.