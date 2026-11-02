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Natalija Gadelja (20), kopilotkinja privatnog aviona Lirdžet 60, koja je poginula u avionskoj nesreći na Floridi.

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Otkriven je identitet 20-godišnje kopilotkinje aviona Lirdžet koji se srušio na Floridi, a čiji su se očajnički povici čuli na zastrašujućem snimku komunikacije sa kontrolom letenja.

Nataliju Gadelju, koja je sanjala da postane pilotkinja komercijalnih aviona, njena majka i očuh identifikovali su kao kopilotkinju aviona Lirdžet 60, koji se u nedelju popodne srušio u okrugu Palm Bič.

Porodica je otkrila da je mlada pilotkinja samo nekoliko minuta pre kobne nesreće poslala poruku svom dečku Džastinu, u kojoj je pomenula led i turbulencije.

Njen očuh Tijago Korteleti (44) izjavio je za Njujork post:

"Poslala je poruku svom dečku, mislim oko 12.40, a nesreća se dogodila u 12.50. Samo je napisala: 'Imam turbulencije, imam led'."

Svih devet osoba u avionu poginulo je kada se privatni mlaznjak srušio na stambeno naselje u Grinakresu, nakon čega je eksplodirao i pretvorio se u vatrenu loptu.

Letelica je poletela sa međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom u Teksasu i bila je na putu ka Bahamima kada su se, na visini od oko 10.700 metara, pojavili problemi.

Prema snimcima komunikacije sa kontrolom letenja, pilot je prijavio nakupljanje leda na avionu i turbulencije koje su izazivale nagle promene visine.

"Imamo blago nakupljanje prozirnog leda, koje možemo da kontrolišemo, i umerene turbulencije", čuje se na snimku.

Situacija se pogoršala kada je avion počeo naglo da gubi visinu.

Pilot je proglasio vanredno stanje, govoreći:

"Spuštamo se 8.000... Mejdej, mejdej! Gubimo 10.000 stopa visine u minuti!"

U još jednom očajničkom obraćanju upozorio je:

"Prekoračili smo dozvoljenu brzinu i spuštamo se 20.000 stopa u minuti."

Zatim je dodao:

"Srušićemo se na zemlju."

Snimci očevidaca prikazuju kako se avion naglo naginje udesno, a zatim pada na zemlju i eksplodira pri udaru.

Sanjala je da postane pilotkinja velikih putničkih aviona

Natalija, koja je odrasla u okrugu Palm Bič, ranije je govorila o svojoj ljubavi prema letenju u intervjuu za CBS12 u oktobru 2023. godine.

"Definitivno se hvalim time, jer mi ljudi kažu: 'Oh, ti ne znaš da voziš', a ja im odgovorim: 'Da, ali znam da letim'", rekla je tada.

Mlada pilotkinja dobila je dozvolu za upravljanje privatnim avionima sa samo 17 godina, pre nego što je uopšte položila vozački ispit.

Časove letenja počela je da pohađa 2020. godine, a savete je dobijala i od oca, koji je 2018. godine počeo da se bavi letenjem iz hobija.

Iako je imala samo 20 godina, Natalija je, prema navodima porodice, već sakupila oko 1.300 sati leta.

Njenu pilotsku obuku finansirala je Vazduhoplovna akademija školskog okruga Palm Bič, koja je program pokrenula 2023. godine.

Pohađala je i školu letenja American Flyers, koja ima ogranke u Teksasu i Floridi.

U nedavnoj objavi na društvenim mrežama Natalija je podelila snimak na kojem leti zajedno sa svojim dečkom Džastinom, ističući njihove kvalifikacije kao mladih pilota.

Par je često leteo zajedno i delio fotografije i snimke svojih letova.

"Koliko često viđate dva pilota mlađa od 21 godine sa dozvolama za komercijalno letenje, višemotorne avione, instrumentalno letenje i instruktorskim ovlašćenjima CFI/CFI-I?", napisala je u jednoj objavi.

Avion se srušio na naselje, stotine ljudi evakuisane

Guverner Floride Ron Desantis opisao je nesreću kao "katastrofalnu avionsku nesreću".

"Izgledalo je kao da pada projektil, a pored puta je ostao veliki krater", izjavio je Desantis.

Nakon nesreće, vlasti su počele evakuaciju oko 600 ljudi iz obližnjeg naselja mobilnih kuća.

Desantis je naveo da u prvim izveštajima nije bilo informacija o poginulima ili povređenima na zemlji.

Stanovnik obližnjeg naselja Entoni Blekmon izjavio je za televiziju WTVJ, koja je deo mreže NBC, da su delovi aviona pogodili njegovu kuću.

"Krhotine su bile svuda. Delovi aviona pogodili su moju kuću. Sve je bilo u plamenu. Put je goreo", rekao je Blekmon.

Uzrok nesreće i dalje nije poznat.