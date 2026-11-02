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Jak zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 17.49 na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 34.241 i dužine 26.577, nedaleko od južne obale ostrva.

Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir/Blic

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