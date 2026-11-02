Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Tlo se žestoko zatreslo kod Krita
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Jak zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 17.49 na području Krita.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 34.241 i dužine 26.577, nedaleko od južne obale ostrva.
Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir/Blic
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