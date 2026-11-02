Lamborghini Urus nakon teške saobraćajne nesreće na auto-putu M62 u Velikoj Britaniji, u kojoj je poginuo 20-godišnji mladić.

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Dvadesetšestogodišnja Humaira Batul, koja je proglašena krivom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njen prijatelj, uhapšena je nakon što se nije pojavila na ročištu za izricanje kazne u britanskom gradu Lidsu. Devojka je tokom suđenja tvrdila da je spavala na suvozačevom sedištu kada je skupoceni Lamborghini sleteo sa auto-puta, ali su snimci nadzornih kamera otkrili da je upravo ona upravljala vozilom.

U nesreći koja se dogodila 21. decembra 2022. godine na auto-putu M62, u blizini Ripondena u Zapadnom Jorkširu, poginuo je 20-godišnji Mohamed Šan Husein iz Bredforda.

Njih dvoje su se vozili automobilom Lamborghini Urus, vrednim oko 220.000 funti, koji se kretao brzinom do 143 milje na sat, odnosno približno 230 kilometara na sat.

Prema navodima iznetim tokom suđenja, Husein je iznajmio automobil kako bi preuzeo prijatelja iz zatvora u Lidsu.

Te noći kolovoz je bio mokar, a automobil se kretao nepropisno pre nego što je probio zaštitnu ogradu, prevrnuo se i zapalio.

Husein je ostao zarobljen u vozilu, dok su drugi vozači očajnički pokušavali da ga izvuku iz zapaljenog automobila. Uprkos njihovim naporima, mladić je stradao.

Batul je uspela da izađe iz vozila, ali je zadobila teške povrede, uključujući opekotine na približno deset odsto tela i prelom potkolenične kosti.

Tvrdila da je spavala, ali su je odali snimci kamera

Tokom istrage Batul je tvrdila da je u trenutku nesreće spavala na suvozačevom sedištu i da je automobilom upravljao Husein.

Međutim, snimci nadzornih kamera pokazali su da su njih dvoje zamenili mesta na semaforu neposredno pre kobnog sudara, čime je utvrđeno da je ona preuzela volan.

Suočena sa dokazima, priznala je da je vozila, ali je iznela novu verziju događaja.

Tvrdila je da je Husein dirao komande u unutrašnjosti Lamborghinija, zbog čega je automobil navodno više puta naglo ubrzavao.

Stručnjak za vozila marke Lamborghini objasnio je sudu da automobil nema funkciju koja bi mogla da izazove takvo ubrzavanje bez pritiska na papučicu gasa.

Prema njegovim rečima, za takvo povećanje brzine bila je potrebna nečija "desna noga".

Porota je u septembru proglasila Batul krivom za izazivanje smrti opasnom vožnjom.

Nije došla na izricanje kazne, policija je pronašla u bolnici

Batul je trebalo da se pojavi pred Krunskim sudom u Lidsu radi izricanja kazne, ali se nije pojavila, tvrdeći da je zbog pogoršanja endometrioze tokom noći morala da ode u hitnu pomoć.

Sudija Rej Sing nije prihvatio njeno objašnjenje i izdao je nalog za hapšenje, ocenivši da optužena namerno pokušava da izbegne izricanje kazne.

Policija ju je istog popodneva uhapsila u bolnici Bradford Royal Infirmary i službenim vozilom prevezla direktno u sud.

Kada se konačno pojavila u sudnici, sudija joj je poručio da je njen izostanak neoprostiv.

"Bilo je prilično očigledno da se nećete pojaviti, na osnovu prepiske elektronskom poštom tokom vikenda", rekao je sudija.

"To što ste, po mom mišljenju, namerno doveli sebe u situaciju da se jutros ne pojavite, neoprostivo je. Porodica preminulog je ovde", dodao je.

Na sud dolazila sa štakama, a na fotografijama šetala u visokim potpeticama

Tužilac Kristofer Dan izneo je i detalje o ponašanju optužene tokom ranijeg suđenja.

Prema njegovim rečima, Batul je pokušala da uveri porotu i sudiju da su njene povrede toliko ozbiljne da ne može samostalno da hoda.

U sudnicu je ulazila oslanjajući se na štake, ali je tužilaštvo otkrilo fotografije koje je nekoliko nedelja ranije objavila na društvenim mrežama.

Na njima se vidi kako na jednom događaju posvećenom lepoti nosi svečanu haljinu i hoda u cipelama sa visokim potpeticama.

Dan je upozorio sudiju da ga optužena ne bi smela dovesti u zabludu prilikom odlučivanja o kauciji, navodeći da fotografije pokazuju da joj se ne može verovati.

Tužilac je njen odlazak u bolnicu opisao kao pokušaj obmane.

"Optužena je lagala od početka do kraja i u više navrata pokušavala da opstruiše postupak. Potpuno je jasno da pokušava da izbegne pravdu", rekao je Dan.