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Britanska Kraljevska mornarica angažovala je helikoptere kako bi pratila ruski obaveštajni brod koji je delovao u blizini obale Škotske, nakon što je primećeno da pažljivo nadgleda vojnu vežbu NATO-a u blizini Spoljnih Hebrida, objavio je britanski Telegraf 2. novembra.

Ruski brod, identifikovan kao Viktor Leonov, obaveštajni brod klase Višnja, pratili su helikopteri Merlin britanske Kraljevske mornarice u periodu od 29. septembra do 8. oktobra.

Tokom tog perioda brod je nadgledao ratne brodove NATO-a koji su učestvovali u vežbi Strike Warrior, multinacionalnoj vojnoj vežbi u kojoj je učestvovalo približno 2.000 pripadnika oružanih snaga iz šest država članica Alijanse.

Foto: Youtube/Минобороны России

Kao odgovor na aktivnosti ruskog broda, Kraljevska mornarica uputila je helikoptere Merlin iz pomorske vazduhoplovne baze Kaldrouz u Kornvolu na aerodrom Glazgov Prestvik, omogućivši britanskim snagama da prate kretanje ruskog plovila u blizini škotske obale.

Kapetan Džejms Hol, komandant baze Kaldrouz, pohvalio je osoblje uključeno u operaciju i naglasio spremnost Kraljevske mornarice da odgovori na potencijalne bezbednosne pretnje.

"Izuzetno sam ponosan na napore naših ljudi, koji su još jednom pokazali da je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno da odgovori na neposredne operativne zahteve", izjavio je Hol.

On je dodatno naglasio da je operacija pokazala sposobnost Britanije da održava neprekidan nadzor i štiti svoju teritoriju.

"Ova operacija bila je od ključnog značaja da pokažemo sebi, našim protivnicima i naciji da smo spremni i sposobni da štitimo svoju zemlju 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Helikopterske snage Merlin spremne su da odgovore na poziv u svakom trenutku", dodao je.

Ruske pomorske aktivnosti u blizini Britanije povećane za 25 odsto

Incident se dogodio u trenutku povećanih ruskih pomorskih aktivnosti u blizini britanskih voda, što izaziva zabrinutost zbog obaveštajnih operacija Moskve u okolini vojnih objekata i područja u kojima NATO održava vežbe.

Prema pisanju Telegrafa, ruske aktivnosti u britanskim vodama i njihovoj okolini povećane su za 25 odsto tokom prvih sedam meseci 2026. godine u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

Zabrinutost zbog ruskih pomorskih operacija proširila se i na druge delove severne Evrope, uključujući Baltičko more.

Švedska policija se 31. oktobra ukrcala na teretni brod povezan sa Rusijom u blizini ostrva Gotland, pri čemu je, prema izveštajima, angažovana elitna taktička jedinica radi pregleda plovila.