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Američki predsednik Donald Tramp završio je kampanju uoči međuizbora govorom u Vašingtonu, tokom kojeg je veliku pažnju posvetio obnovljenom reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala. Tramp se pohvalio renoviranjem ovog poznatog obeležja američke prestonice, a zatim se našalio da bi ono moglo da dobije njegovo ime.

Govoreći ispred bazena, Tramp je tvrdio da on generacijama nije pravilno funkcionisao zbog brojnih problema i curenja vode.

Prema njegovim rečima, upravo je njegova administracija zaslužna za obnovu ovog znamenitog prostora.

"Ozbiljno razmišljamo o tome da mu promenimo ime u Trampov reflektujući bazen", izjavio je američki predsednik.

"Samo se šalim", dodao je ubrzo, navodeći da bi obnova bazena trebalo da bude projekat koji ujedinjuje sve Amerikance.

Renoviranje izazvalo podsmeh javnosti

Trampova odluka da uloži značajna sredstva u obnovu reflektujućeg bazena prethodno je izazvala brojne kritike i podsmeh.

Američki predsednik tvrdio je da su njegovi prethodnici godinama zanemarivali ovaj prostor, zbog čega je pokrenuo projekat renoviranja.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Međutim, ubrzo nakon prvog ponovnog otvaranja pojavili su se novi problemi.

Plava boja, odabrana kako bi podsećala na američku zastavu, počela je da se ljušti, dok je voda u bazenu pozelenela zbog pojave algi.

Zbog toga je bazen ponovo zatvoren, što je izazvalo dodatne kritike na račun projekta.

Prema pisanju američkih medija, troškovi renoviranja premašili su prvobitnu Trampovu procenu od oko 1,5 miliona dolara više od deset puta, dok su radovi završeni gotovo tri meseca kasnije nego što je bilo planirano.

Tramp je za probleme optužio "levičarske vandale", ali za takve tvrdnje nije izneo dokaze.

Američko tužilaštvo utvrdilo je da su problemi sa zaštitnim slojem bazena nastali zbog nepravilno izvedenih radova, a ne vandalizma, kako je tvrdio predsednik.

Policija je u vezi sa incidentima privela nekoliko osoba, među kojima je bio i bivši američki olimpijski kanuista Dejvid Hern, ali su optužbe kasnije odbačene.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Tramp govori o bazenu dok Amerikance brinu cene goriva

Završni govor američkog predsednika održan je u trenutku kada se Sjedinjene Američke Države pripremaju za međuizbore, a ekonomska pitanja predstavljaju jednu od glavnih briga birača.

Posebnu pažnju privlači nagli rast cena goriva, koje su, prema izveštajima američkih medija, dostigle istorijski najviši nivo za dan održavanja izbora.

Uprkos tome, Tramp je značajan deo svog završnog predizbornog obraćanja posvetio upravo reflektujućem bazenu.

Dan ranije, na pitanje zbog čega je odlučio da govor održi na toj lokaciji, odgovorio je da želi da pokaže koliko je bazen lep.

"Samo da pokažem koliko je lep", rekao je Tramp.

Tokom obraćanja govorio je i o predstojećim izborima, braneći rezultate svoje administracije i oštro kritikujući demokrate.

Tramp je ocenio da bi predstojeći izbori mogli da budu najvažniji izbori za Kongres u životima Amerikanaca, dok je demokratske kandidate opisao kao najekstremnije i najopasnije u američkoj istoriji.

Istakao je i rezultate svoje administracije u oblasti poreske politike i bezbednosti granica, tvrdeći da je njegova vlast sprovela najveća smanjenja poreza na dohodak u istoriji SAD.

Američki predsednik priznao je i da stranka koja kontroliše Belu kuću tradicionalno teško prolazi na međuizborima, ali je naglasio da su republikanci uložili veliki napor u kampanju.

"Iz nekog razloga, aktuelni predsednik ne pobeđuje na izborima za Kongres. Ali mi smo uložili veoma veliki napor", rekao je Tramp.