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Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) potvrdila je da je Rusija u četvrtak, 29. oktobra, izgubila borbeni avion Su-57 (NATO oznaka: Felon), nakon što je došlo do kvara prilikom pokretanja motora.

Prve informacije pojavile su se u petak, kada je jedan ukrajinski kanal za praćenje vojnih aktivnosti objavio satelitski snimak na kojem se vide ostaci borbenog aviona nalik Su-57 na aerodromu Ahtubinsk, u ruskoj Astrahanskoj oblasti.

HUR je u ponedeljak saopštio da je Su-57 uništen tokom pokretanja motora, čime su potvrđene ranije pretpostavke o okolnostima incidenta.

Foto: Printscreen X

Ukrajinska obaveštajna služba sumnja da je uzrok nesreće bio loš kvalitet avionskog goriva.

"Su-57 je opremljen turbomlaznim motorom AL-41F1 (takozvani 'Izdelije 117'). Jedan od razloga zbog kojih motori ovog tipa mogu da eksplodiraju ili pretrpe katastrofalan kvar jeste gorivo lošeg kvaliteta", navedeno je u saopštenju.

HUR je dodao da se isto gorivo koristi i u drugim ruskim letelicama, uključujući mlazne dronove Geranj-4 i Geranj-5, čija je upotreba naglo porasla od leta 2026. godine.

"Podsećamo da je Jet A-1 analog ruskog i sovjetskog avionskog goriva TS-1 i RT, namenjenog gasnoturbinskim motorima. Gorivo Jet A-1 potpuno je kompatibilno i pogodno za upotrebu u ruskim vojnim avionima MiG-29, Su-34 (NVO), Su-35S, Su-30SM, Su-57, Su-24M i Tu-95MS (MSM)", navodi se u saopštenju.

Zašto je gubitak Su-57 toliko značajan?

Su-57 je najnapredniji ruski višenamenski borbeni avion pete generacije koji se trenutno nalazi u operativnoj upotrebi.

Prvi let obavio je 2010. godine, dok je serijska proizvodnja počela 2019, nakon problematičnog razvoja programa, tokom kojeg se Indija 2018. godine povukla iz projekta.

Prema proceni američkog časopisa The National Interest, Rusija raspolaže sa približno 32 aviona Su-57, uključujući prototipove, iako je prvobitno bilo planirano da ih ima 76.

Su-57 koji je izgubljen u četvrtak, prema navodima iz izveštaja, četvrti je avion ovog tipa koji je Rusija izgubila tokom 2026. godine.

Kriza u rafinerijama i nestašica kvalitetnog goriva

Ukrajinska vojna obaveštajna služba navodi da je Rusija počela da uvozi avionsko gorivo i benzin iz drugih zemalja, uključujući Indiju, gde ruska kompanija Rosnjeft poseduje 49,13 odsto vlasništva u rafineriji Vadinar, kojom upravlja kompanija Nayara Energy.

Uvoz je povećan nakon što su ukrajinski napadi na ruske rafinerije smanjili domaću proizvodnju naftnih derivata.

Rusija, treći najveći proizvođač nafte na svetu, u avgustu je zabeležila rekordan pomorski uvoz naftnih derivata, koji je bio nekoliko puta veći od ukupnog uvoza tokom 2025. godine. Međutim, narednog meseca uvoz je smanjen za 44 odsto.

HUR je dodao da se većina kompanija uključenih u ove isporuke nalazi pod međunarodnim sankcijama.

Među njima je i kompanija OOO RN-Aero, za koju ukrajinska obaveštajna služba tvrdi da snabdeva avionskim gorivom proizvođača borbenih aviona, rusku Ujedinjenu avionsku korporaciju (UAC).

Zbog nestašice goriva, Rusija je u avgustu ublažila standarde za avionsko gorivo, dozvolivši tačku smrzavanja od minus 50 stepeni Celzijusa, umesto ranijih minus 60 stepeni, objavio je The Moscow Times.