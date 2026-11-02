Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Američki novinar Taker Karlson upozorio je da se Sjedinjene Američke Države nalaze na korak od nuklearnog udara na Iran, tvrdeći da izraelski premijer Benjamin Netanjahu vrši snažan pritisak na Vašington da napadne iranska podzemna postrojenja.

Prema Karlsonovim navodima, izraelski premijer insistira na napadu na postrojenja u centralnom delu Irana, koja su izgrađena duboko ispod zemlje.

"Nijedno konvencionalno američko oružje ne može da uništi tunele uklesane u čvrst granit, zbog čega se nuklearni udar nameće kao jedina preostala vojna opcija", napisao je Karlson na mreži X.

1/6 Vidi galeriju Taker Karlson Foto: x, Printscreen/X, X@TuckerCarlson

Prema njegovim rečima, Netanjahu se nalazi u teškoj političkoj situaciji i hitno mu je potreban rat kako bi opstao na vlasti i izbegao pravno gonjenje.

Karlson tvrdi da pritisak na američkog predsednika vrše i ključni zvaničnici njegove administracije, dok se bliskoistočni saveznici Vašingtona protive eskalaciji sukoba, strahujući od mogućih katastrofalnih posledica.

On je upozorio da bi upotreba nuklearnog oružja protiv Irana predstavljala opasan presedan koji bi mogao da otvori vrata sličnim potezima u drugim svetskim žarištima, uključujući Ukrajinu.

Prema njegovim tvrdnjama, konačna odluka Bele kuće mogla bi da bude doneta do kraja nedelje, nakon američkih međuizbora zakazanih za utorak, 3. novembar.

Tramp demantovao da SAD planiraju napad na Iran

Američki predsednik Donald Tramp demantovao je danas navode da će Sjedinjene Američke Države napasti Iran.

Na pitanje novinara da li se takav potez razmatra, Tramp je kratko odgovorio odrično, prenosi NBC News.

Američki predsednik je istovremeno upozorio da bi svet bio "drugačije mesto" kada bi Iranu bilo dozvoljeno da poseduje nuklearno oružje.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je naveo i da Iran ima "najvišu stopu inflacije u poslednjih 15 godina, gledano u odnosu na bilo koju drugu zemlju", ocenjujući da ekonomski problemi povećavaju spremnost Teherana za pregovore.

Prema njegovim rečima, iranske vlasti "žele da postignu dogovor".

"Do toga bi moglo da dođe", rekao je Tramp, nagoveštavajući mogućnost diplomatskog rešenja.

Cene nafte pale za sedam odsto zbog nade u diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana

Cena nafte Brent pala je danas za oko sedam odsto, na približno 104 dolara po barelu, usled očekivanja da bi sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da bude okončan diplomatskim putem.

I američka sirova nafta WTI pojeftinila je za više od sedam odsto, na oko 94 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Prema navodima iranske državne novinske agencije IRNA, vrhovni vođa Irana odobrio je vladi da nastavi razgovore čiji je cilj okončanje višemesečnog sukoba, koji je poremetio snabdevanje energentima sa Bliskog istoka.

To je usledilo nakon izveštaja da i američki predsednik Donald Tramp želi da diplomatiji pruži više vremena pre nego što razmotri eventualno obnavljanje vojnih akcija.

Tramp je, prema tim navodima, izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da daje prednost pregovorima.

Američki državni sekretar Marko Rubio ponovio je da Tramp podržava mirno rešenje, dok su iranski zvaničnici nagovestili da je sporazum i dalje moguć, nakon dva dana razgovora uz posredovanje Katara.

Iranska strana je, međutim, poručila da bi eventualni dogovor morao da bude sproveden u praksi, odnosno da preuzete obaveze budu zaista ispunjene.

Pad cena nafte usledio je nakon perioda povećane zabrinutosti zbog mogućih prekida u snabdevanju energentima, izazvanih sukobom na Bliskom istoku.

1/13 Vidi galeriju Marko Rubio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Iranska strana je, međutim, poručila da bi eventualni dogovor morao da bude sproveden u praksi, odnosno da preuzete obaveze budu zaista ispunjene.

Pad cena nafte usledio je nakon perioda uvećane zabrinutosti zbog mogućih prekida u snabdevanju energentima, izazvanih sukobom na Bliskom istoku.