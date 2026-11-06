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U Krasnojarsku je u novembru pala najveća količina snega u poslednjih deset godina - putari su sa ulica uklonili količinu snega veliku kao petospratna zgrada, saopštila je gradska uprava.

Uklonjeno skoro 7.000 kubnih metara snega

"Putarske ekipe su tokom pet dana u novembru uklonile 6.847 kubnih metara snega. Ovo je snežni rekord u poslednjih 10 godina u pogledu količine snega koji je pao i uklonjen sa gradskih ulica. Poređenja radi, tokom istih pet dana 2016. godine uklonjeno je 3.695 kubnih metara - skoro upola manje, 2023. godine samo 13 kubnih metara", saopštila je gradska uprava i dodala da 2017-2019. i 2022-2025. godine sneg nije uklanjan u tom periodu jer ga nije ni bilo, 2020. godine uklonjeno je 183 kubna metra, a 2021. godine 140 kubnih metara.

Foto: Foto: Zoran Šaponjić

Sneg se uglavnom uklanja tokom noći

Prema podacima Odeljenja za puteve Krasnojarska, većina radova na čišćenju snega obavlja se noću.

"U ovom trenutku je manje gužve u saobraćaju, putna oprema može slobodnije da radi, a čišćenje snega ne stvara dodatne gužve", objasnili su putari, prenosi agencija TASS.

Sneg nastavlja da pada, temperatura do minus sedam

Meteorolozi Centralnog sibirskog hidrometeorološkog centra (UGMS) napominju da će sneg nastaviti da pada u Krasnojarsku 5. i 6. novembra, sa zaleđenim putevima i slabim vetrom. Dnevna temperatura će dostići -7 stepeni Celzijusa.