SIBIR ZAVEJAN KAO NIKADA U POSLEDNJIH 10 GODINA: U Krasnojarsku uklonili snega koliko staje u petospratnicu
- U Krasnojarsku je u novembru palo najviše snega u poslednjih deset godina, a putari su sa ulica uklonili 6.847 kubnih metara
- Čišćenje se uglavnom obavlja noću, dok meteorolozi najavljuju novi sneg 5. i 6. novembra i temperaturu do minus sedam stepeni
U Krasnojarsku je u novembru pala najveća količina snega u poslednjih deset godina - putari su sa ulica uklonili količinu snega veliku kao petospratna zgrada, saopštila je gradska uprava.
Uklonjeno skoro 7.000 kubnih metara snega
"Putarske ekipe su tokom pet dana u novembru uklonile 6.847 kubnih metara snega. Ovo je snežni rekord u poslednjih 10 godina u pogledu količine snega koji je pao i uklonjen sa gradskih ulica. Poređenja radi, tokom istih pet dana 2016. godine uklonjeno je 3.695 kubnih metara - skoro upola manje, 2023. godine samo 13 kubnih metara", saopštila je gradska uprava i dodala da 2017-2019. i 2022-2025. godine sneg nije uklanjan u tom periodu jer ga nije ni bilo, 2020. godine uklonjeno je 183 kubna metra, a 2021. godine 140 kubnih metara.
Sneg se uglavnom uklanja tokom noći
Prema podacima Odeljenja za puteve Krasnojarska, većina radova na čišćenju snega obavlja se noću.
"U ovom trenutku je manje gužve u saobraćaju, putna oprema može slobodnije da radi, a čišćenje snega ne stvara dodatne gužve", objasnili su putari, prenosi agencija TASS.
Sneg nastavlja da pada, temperatura do minus sedam
Meteorolozi Centralnog sibirskog hidrometeorološkog centra (UGMS) napominju da će sneg nastaviti da pada u Krasnojarsku 5. i 6. novembra, sa zaleđenim putevima i slabim vetrom. Dnevna temperatura će dostići -7 stepeni Celzijusa.
(Kurir.rs/Tanjug)