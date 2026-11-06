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Dve osobe su stradale u napadu grizlija u Britanskoj Kolumbiji, u zapadnom delu Kanade, prema izveštaju medijske kuće CBC.

Dženifer Balkaras i njena ćerka, Sela Rid, otišle su u nedelju u šetnju šumom, ali se nisu vratile. Nakon njihovog nestanka, rođaci i lokalni zvaničnici pokrenuli su potragu; telo Dženifer Balkaras pronađeno je u ponedeljak, a posmrtni ostaci Sele Rid otkriveni su u utorak.

Šumska staza kojom su se žrtve kretale nalazi se na oko 9 kilometara od Bela Kule. Prema rečima članova porodice, vožnja od kuće porodice Balkaras do te staze traje oko pet minuta.

Pre tačno godinu dana, na drugoj šumskoj stazi u blizini Bela Kule, medved je napao grupu učenika osnovne škole; tom prilikom, nastavnici su uspeli da oteraju zver. U tom napadu, troje učenika i jedna odrasla osoba završili su u bolnici.

Lokalne vlasti ne isključuju mogućnost da bi medved odgovoran za napad na dve žene u nedelju mogao biti ista ona životinja koja je napala učenike. Policija organizuje noćne patrole dok traje istraga. Lokalni zvaničnici savetovali su stanovnicima da nakon 20.00 časova ostanu u svojim domovima.

- Svi medvedi koji budu uhvaćeni biće pregledani; ukoliko se potvrdi da je neki od njih učestvovao u napadu, biće eutanaziran u skladu sa regionalnim smernicama za rešavanje sukoba između ljudi i divljih životinja - izjavio je Džef Tajer, inspektor za zaštitu životne sredine pri lokalnoj upravi.