MEDVED UBIO MAJKU I KĆERKU TOKOM ŠETNJE PO ŠUMI: Ista zver iskasapila đake prošle godine? U toku velika potera, oglasili se nadležni
- Dve osobe, Dženifer Balkaras i njena ćerka Sela Rid, stradale su u napadu grizlija u Britanskoj Kolumbiji, nakon potrage koja je trajala od nedelje do utorka.
- Lokalne vlasti ne isključuju da je isti medved ranije napao učenike kod Bela Kule, pa policija sprovodi noćne patrole i savetuje stanovnicima da posle 20 časova ostanu u kućama.
Dve osobe su stradale u napadu grizlija u Britanskoj Kolumbiji, u zapadnom delu Kanade, prema izveštaju medijske kuće CBC.
Dženifer Balkaras i njena ćerka, Sela Rid, otišle su u nedelju u šetnju šumom, ali se nisu vratile. Nakon njihovog nestanka, rođaci i lokalni zvaničnici pokrenuli su potragu; telo Dženifer Balkaras pronađeno je u ponedeljak, a posmrtni ostaci Sele Rid otkriveni su u utorak.
Šumska staza kojom su se žrtve kretale nalazi se na oko 9 kilometara od Bela Kule. Prema rečima članova porodice, vožnja od kuće porodice Balkaras do te staze traje oko pet minuta.
Pre tačno godinu dana, na drugoj šumskoj stazi u blizini Bela Kule, medved je napao grupu učenika osnovne škole; tom prilikom, nastavnici su uspeli da oteraju zver. U tom napadu, troje učenika i jedna odrasla osoba završili su u bolnici.
Lokalne vlasti ne isključuju mogućnost da bi medved odgovoran za napad na dve žene u nedelju mogao biti ista ona životinja koja je napala učenike. Policija organizuje noćne patrole dok traje istraga. Lokalni zvaničnici savetovali su stanovnicima da nakon 20.00 časova ostanu u svojim domovima.
- Svi medvedi koji budu uhvaćeni biće pregledani; ukoliko se potvrdi da je neki od njih učestvovao u napadu, biće eutanaziran u skladu sa regionalnim smernicama za rešavanje sukoba između ljudi i divljih životinja - izjavio je Džef Tajer, inspektor za zaštitu životne sredine pri lokalnoj upravi.
(Kurir.rs/TASS)