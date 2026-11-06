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Bivši član jednog od najviših kineskih tela za donošenje odluka optužen je za primanje mita, objavili su danas kineski državni mediji, nedelju dana nakon što su lideri Komunističke partije potvrdili njegovo isključenje iz partije.

Optužnica za primanje mita

Tužioci u Jičangu, gradu u centralnoj provinciji Hubej, optužili su Ma Singruija da je koristio svoje rukovodeće položaje kako bi primao mito i obezbeđivao pogodnosti za druge, dok je istovremeno i sam primao novčana sredstva, prenela je novinska agencija Sinhua.

Imenovan u Politbiro 2022. godine

Ma je 2022. godine bio imenovan u Politbiro. Vlasti su u aprilu ove godine saopštile da je pod istragom zbog teških kršenja partijske discipline i zakona, ne iznoseći detalje.

Bio na čelu važnih institucija

Obavljao je rukovodeće funkcije u državnom preduzeću zaduženom za pojedine segmente kineskog svemirskog programa (China Aerospace Science and Technology Corporation), a bio je i partijski sekretar u Šenženu, kineskom tehnološkom središtu.

Zloupotrebio ovlašćenja

Prema navodima Sinhue, tužioci ga terete da je, obavljajući te dužnosti, zloupotrebio pogodnosti i ovlašćenja koja su mu bila na raspolaganju kako bi počinio krivična dela.

Detalji o tome kako je to tačno činio nisu saopšteni.