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Interesovanje jermenskih vlasti za Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB)iscrpljeno je i pripada prošlosti, izjavio je premijer Jermenije Nikol Pašinjan.

Pašinjan je to rekao na konferenciji za novinare u sedištu vlade, odgovarajući na pitanje kako će Jerevanreagovati ukoliko Savet za kolektivnu bezbednost ODKB-a, koji će u novembru zasedati u Moskvi, odluči da protiv Jermenije primeni član 25 Povelje te organizacije.

- Želim da jednom zauvek konstatujemo da je naše interesovanje za ODKB prošlo - naglasio je Pašinjan, prenosi Armen pres.

Generalni sekretar ODKB-a Talatbek Masadikov izjavio je da se ne razmatra isključenje Jermenije iz organizacije, ali da bi na predstojećem sastanku Saveta mogla da bude doneta odluka o primeni člana 25 Povelje na tu zemlju.

Prema tom članu, Jermenija bi privremeno mogla da izgubi pravo glasa u organizaciji, kao i mogućnost da predlaže kandidate za funkcije koje joj pripadaju na osnovu članstva, sve dok ne izmiri zaostale finansijske obaveze prema ODKB-u.

Jermenija je još u februaru 2024. zamrznula učešće u aktivnostima ODKB-a, ne učestvuje na događajima koje organizuje ta bezbednosna organizacija i ne plaća članarinu.

Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) je regionalni vojni savez formiran 1992. godine, koji trenutno okuplja Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan oko principa zajedničke odbrane.