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Ultraortodoksna jevrejska stranka Ujedinjeni judaizam Tore odbila je da predloži bilo kog kandidata za mandatara za sastav nove vlade, tokom konsultacija sa predsednikom te zemlje Isakom Hercogom, čime je uskratila podršku svom dugogodišnjem savezniku, aktuelnom premijeru Benjaminu Netanjahuu.

1/3 Vidi galeriju Isak Hercog, predsednik Izraela Foto: Beta/Miloš Miškov, Printscreen YouTube

Ova odluka usledila je nakon što su obe frakcije te stranke, koja u parlamentu ima sedam poslaničkih mesta, dobile instrukcije od svojih duhovnih vođa da ne podrže nijednog kandidata, prenosi Tajms of Izrael.

Stranka Ujedinjeni judaizam Tore je time okončala dugogodišnji savez ove stranke sa Netanjahuom, a razlog je nezadovoljstvo što on još nije usvojio zakon koji ova stranka dugo zahteva, kojim bi studenti verskih škola, ješiva, bili izuzeti od služenja vojnog roka.

Tokom konsultacija, predstavnici stranke jasno su stavili do znanja da će njihova podrška bilo kojoj budućoj vladi zavisiti od usvajanja zakona kojim se čuvaju pomenuta izuzeća.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Odluka stranke znači da lider stranke Jašar, Gadi Ajzenkotsada ima jasnu prednost u pogledu dobijenih preporuka, sa podrškom koju je dobio od 56 poslanika koji su tokom konsultacija sa Hercogom kazali da će podržati njega kao mandatara za sastav nove vlade.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Netanjahu trenutno ima podršku 46 poslanika, a Hercog tokom dana nastavlja konsultacije pre nego što donese odluku kome će poveriti mandat za sastavljanje nove vlade, nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 27. oktobra.