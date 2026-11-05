Dodajte Kurir u vaš Google izbor

protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026.

Slušaj vest

Francuska sindikalna centrala CGT saopštila je danas da je na protestima širom zemlje učestvovalo gotovo 1,6 miliona ljudi, od čega 350.000 u Parizu, tokom dana mobilizacije organizovanog na inicijativu sindikata, pre svega zbog zahteva za povećanje zarada i očuvanje javnih službi.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je saopštilo da je do 17 časova na protestima širom zemlje učestvovalo gotovo 600.000 ljudi, prema preliminarnim podacima, prenosi Figaro.

Prema oba izvora, reč je o najvećem jednodnevnom protestnom okupljanju ove jeseni.

U okolini Trga Nacije u Parizu, pripadnici žandarmerije bili su raspoređeni i spremni da intervenišu u slučaju incidenata, navodi Figaro.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Opremljeni šlemovima i sredstvima za suzbijanje nereda, bili su raspoređeni u svim okolnim ulicama i kontrolisali pristup protestnoj koloni.

Protestna šetnja krenula je oko 14 časova sa Trga Republike, a potom se mirno kretala duž Bulevara Volter.

Policija je blokirala pristup statuama centralne fontane, na koje se demonstranti često penju i ispisuju grafite po dolasku protestnih kolona na ovaj trg.

Kolona policajaca za suzbijanje nereda intervenisala je kako bi rasterala demonstrante, uglavnom mlade ljude, okupljene oko velike vatre zapaljene na travnatoj površini Trga Nacije.

Na nekoliko mesta čule su se detonacije, dok su vatrogasno vozilo i vozilo hitne pomoći prolazili preko trga.