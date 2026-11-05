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Vrhovni lider ajatolah Irana Modžtaba Hamnei želeo je da se njegova poruka što pre prenese ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, izjavio je danas sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai, koji se ranije danas sastao u Kremlju sa Putinom.

"Vrhovni vođa Irana želeo je da što pre prenesem njegovu poruku gospodinu Putinu", rekao je Rezai i istakao da je sa Putinom razgovarao o situaciji u regionu Bliskog istoka, uključujući posleratnu situaciju, kao i o bezbednosnim pitanjima, prenosi agencija Irna.

Kako je istakao, Putin je osudio bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja i ocenio rat protiv Irana nepravednim.

"Na sastanku sa predsednikom Rusije bilo je reči i o izgradnji gasovoda iz Rusije do Irana, što bi, s jedne strane, omogućilo Iranu da reši svoje nestašice gasa, a s druge strane, da prodaje ruski gas susednim zemljama", rekao je Rezai.

Ranije danas, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su Putin i Rezai tokom sastanka istakli značaj nastavka strateškog partnerstva Rusije i Irana, u skladu sa planom delovanja koji su utvrdila najviša rukovodstva dve zemlje.

Putin i Rezai su prethodno u ponedeljak telfonom razgovarali o aktuelnoj situaciji u regionu i svetu, sa posebnim osvrtom na Zapadnu Aziju.

Kurir.rs/Tanjug

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