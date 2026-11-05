ITALIJA PRIPREMA 13. PAKET VOJNE POMOĆI UKRAJINI: Sadržaj pošiljke poverljiv, može da obuhvati presretačke rakete za PVO
- Italija priprema 13. paket vojne pomoći Ukrajini, prvi ove godine, a vlada u Rimu trebalo bi da ga odobri nakon Krozetoovog izveštaja 10. novembra.
- Sadržaj pošiljke biće poverljiv, ali bi mogao da uključi presretačke rakete 'Aster' za sistem PVO SAMP/T.
Italija priprema novi paket vojne pomoći Ukrajini, prvi u ovoj godini, izjavio je danas italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.
Novi paket predstavljaće 13. isporuku italijanske vojne pomoći Ukrajini od početka rata 2022. godine, a vlada u Rimu bi trebalo da ga odobri nakon što Krozeto 10. novembra podnese izveštaj skupštinskom Odboru za parlamentarni nadzor obaveštajnih i bezbednosnih službi, prenosi Rojters.
Sadržaj paketa biće poverljiv, a prema navodima dva izvora upoznata sa pripremama, on bi mogao da obuhvati presretačke rakete "Aster" za francusko-italijanski sistem protivvazdušne odbrane SAMP/T.
Isporuku pomoći italijanska vlada odobrila je uredbom usvojenom krajem prošle godine, a koja omogućava slanje naoružanja Ukrajini do 31. decembra.
Za nastavak vojne pomoći tokom 2027. godine biće potrebna nova uredba, a Krozeto je najavio da će zatražiti produženje važećeg ovlašćenja.
Stranka Liga, čiji je lider potpredsednik italijanske vlade Mateo Salvini, protivi se daljim isporukama oružja Ukrajini.
Krozeto je u obraćanju Senatu izjavio da će Italija ispuniti obaveze preuzete prema evropskim saveznicima, NATO-u i Ukrajini.
Italija je od početka ruske invazije pružala vojnu pomoć Ukrajini, ali je njen doprinos bio manji od pomoći koju su pružile Nemačka i Velika Britanija.
Ukrajina je više puta zatražila dodatne sisteme protivvazdušne odbrane radi zaštite gradova i kritične infrastrukture od ruskih raketnih napada i napada dronovima.
Kurir.rs/Tanjug