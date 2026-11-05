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Italija priprema novi paket vojne pomoći Ukrajini, prvi u ovoj godini, izjavio je danas italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

Novi paket predstavljaće 13. isporuku italijanske vojne pomoći Ukrajini od početka rata 2022. godine, a vlada u Rimu bi trebalo da ga odobri nakon što Krozeto 10. novembra podnese izveštaj skupštinskom Odboru za parlamentarni nadzor obaveštajnih i bezbednosnih službi, prenosi Rojters.

Sadržaj paketa biće poverljiv, a prema navodima dva izvora upoznata sa pripremama, on bi mogao da obuhvati presretačke rakete "Aster" za francusko-italijanski sistem protivvazdušne odbrane SAMP/T.

Isporuku pomoći italijanska vlada odobrila je uredbom usvojenom krajem prošle godine, a koja omogućava slanje naoružanja Ukrajini do 31. decembra.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za nastavak vojne pomoći tokom 2027. godine biće potrebna nova uredba, a Krozeto je najavio da će zatražiti produženje važećeg ovlašćenja.

Stranka Liga, čiji je lider potpredsednik italijanske vlade Mateo Salvini, protivi se daljim isporukama oružja Ukrajini.

Krozeto je u obraćanju Senatu izjavio da će Italija ispuniti obaveze preuzete prema evropskim saveznicima, NATO-u i Ukrajini.
Italija je od početka ruske invazije pružala vojnu pomoć Ukrajini, ali je njen doprinos bio manji od pomoći koju su pružile Nemačka i Velika Britanija.

Ukrajina je više puta zatražila dodatne sisteme protivvazdušne odbrane radi zaštite gradova i kritične infrastrukture od ruskih raketnih napada i napada dronovima.

Kurir.rs/Tanjug

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