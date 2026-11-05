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Osam osoba poginulo je danas u pucnjavi u tri sela u centralnom delu zapadne Turske, saopštili su lokalni zvaničnici.

Privatna televizija NTV izvestila je da policija traga za osumnjičenim koji je, prema svedočenjima očevidaca, pobegao sa mesta događaja crvenim automobilom.

"Osam naših građana izgubilo je život, a još jedna osoba je teško povređena u oružanom napadu u našoj pokrajini", saopštila je kancelarija guvernera Afjonkarahisara.

Tragedija se dogodila u ranim večernjim satima u ruralnom području u blizini Afjonkarahisara, grada koji se nalazi približno na pola puta između glavnog grada Ankare i obalnog grada Izmira.

Žrtve pronađene u tri sela

Dve žene sa prostrelnim ranama pronađene su na putu u selu Jukaritandir.

Uprkos hitnom transportu u bolnicu, obe su podlegle povredama.

Još tri tela pronađena su u selu Kijir, udaljenom oko pola sata vožnje severoistočno, dok su dodatne tri žrtve pronađene u selu Ajazini, još pola sata vožnje istočno, navela je Anadolija.

Još jedna osoba, koja je pronađena u kritičnom stanju, bori se za život u bolnici.