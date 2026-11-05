Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Guverner Kalifornije Gevin Njusom izjavio je da će sve smrtne kazne u toj saveznoj državi biti preinačene u kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Ovu odluku saopštio je dok se priprema da napusti funkciju nakon osam godina provedenih na mestu guvernera.

U Kaliforniji se trenutno 548 zatvorenika nalazi u zatvoru za osuđenike na smrt.

Njusom je u pismu kojim je najavio ovu odluku naveo:

"Ovu odluku donosim zato što čvrsto verujem da je ubijanje koje sprovodi država nespojivo sa vrednostima Kalifornije, podriva temelje našeg pravnog sistema i umanjuje dostojanstvo svakog od nas".