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ŠOKANTNA ODLUKA U KALIFORNIJI: Svih 548 osuđenika na smrt dobiće doživotnu robiju!
- Gevin Njusom je najavio da će sve smrtne kazne u Kaliforniji biti preinačene u doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta.
- Odluka se odnosi na 548 osuđenika na smrt, a saopštena je pred njegov odlazak sa funkcije guvernera.
- Njusom je naveo da je državno ubijanje nespojivo sa vrednostima Kalifornije i da podriva pravni sistem.
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Guverner Kalifornije Gevin Njusom izjavio je da će sve smrtne kazne u toj saveznoj državi biti preinačene u kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.
Ovu odluku saopštio je dok se priprema da napusti funkciju nakon osam godina provedenih na mestu guvernera.
U Kaliforniji se trenutno 548 zatvorenika nalazi u zatvoru za osuđenike na smrt.
Njusom je u pismu kojim je najavio ovu odluku naveo:
"Ovu odluku donosim zato što čvrsto verujem da je ubijanje koje sprovodi država nespojivo sa vrednostima Kalifornije, podriva temelje našeg pravnog sistema i umanjuje dostojanstvo svakog od nas".
Kurir.rs/Telegraf/Agencije
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