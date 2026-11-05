Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu da se nada da će izborni rezultati demokrata na međuizborima u SAD doneti veću pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije, koji traje već četiri i po godine.

Zelenski je u intervjuu za nemačku televiziju ZDF rekao da se nada da će promene koje će uslediti nakon što demokrate naredne godine preuzmu kontrolu nad oba doma Kongresa ići u korist Kijeva.

"Zahvalan sam i republikancima, ali demokrate veoma jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći našoj zemlji", rekao je Zelenski u izjavama koje je ZDF dostavio na nemačkom jeziku pre emitovanja intervjua.

"One govore o obnovi veza između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Zbog toga postoji nada da će doći do uspostavljanja ravnoteže snaga i da ćemo dobiti veću podršku", dodao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ocenio da bi veća američka pomoć mogla da utiče na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ako Kongres sada bude govorio o snažnoj finansijskoj podršci ili vojnoj pomoći, kao što to Evropa danas čini i pokazuje, to će biti pozitivno i imaće uticaja na Putina", preneo je ZDF njegove reči.

Ukrajina Dnjepar
Ukrajina Dnjepar Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE

Zelenski je uložio značajne napore da popravi narušene odnose sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, naročito nakon sastanka u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine, kada je ukrajinski predsednik optužen da je „nezahvalan“ za američku pomoć.

Tramp je poslednjih nedelja povukao nekoliko poteza koji idu u prilog Rusiji, uključujući dogovor o uvozu ruskog dizela i ublažavanju sankcija, prenosi Rojters.

Ipak, trilateralni pregovori pod vođstvom SAD, u kojima učestvuju Ukrajina i Rusija, trebalo bi da budu nastavljeni sledeće nedelje, nakon višemesečne pauze.

Ukrajina
Ukrajina bombardovana osnovna škola Foto: STR/AP

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je u ponedeljak da će SAD 10. i 11. novembra u Abu Dabiju okupiti delegacije Ukrajine i Rusije kako bi razgovarale o okončanju rata, bezbednosnim sporazumima za period nakon sukoba i smanjenju tenzija.

U drugim izjavama za ZDF, Zelenski je govorio i o pristupu satelitskom sistemu Starlink kompanije SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska, kao i o neslaganju sa Maskovim stavovima o ratu.

"Zahvalni smo kompaniji SpaceX što nam je obezbedila komunikaciju. To nam je bilo veoma korisno na početku rata. Ali moramo biti potpuno jasni: nikako nam se ne dopada njegov stav o ovom ratu", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je prošle nedelje izjavio da su Starlink i njegova vojna verzija Starshield koje Ukrajina koristi za operacije napadačkih i protivvazdušnih dronova, ponovo počeli da rade na nivou koji je postojao pre uvođenja ograničenja.

Tramp je negirao da je bio umešan u donošenje odluke o usporavanju rada ovog satelitskog sistema.

Kurir.rs/ZDF/Rojters

Ne propustitePlanetaSPREMAJU SE NOVI PLANOVI ZA UKRAJINU: Evo šta je Zelenski tražio od saveznika uoči pregovora u Abu Dabiju! "Potrebne su nam čelične garancije"
nato04 AP Alex Brandon.jpg
PlanetaNIŽU SE PROBLEMI ZA VLADIMIRA PUTINA Kremlj više ne veruje Trampu, Moskva sprema novi potez
x08 EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr.jpg
PlanetaMELANIJA SPREČILA HUMANITARNU KATASTROFU: Oglasila se prva dama Amerike, pohvalila zaraćene strane, misija u Oleškom prošla besprekorno (FOTO/VIDEO)
Melanija Tramp
PlanetaDIGNUTA UZBUNA ZA RADIOLOŠKU OPASNOST! Aplikacije za upozoravanje na vazdušnu opasnost mete hakerskih napada u Rusiji i Ukrajini! Okončano najduže primirje
ukrajinska vojska
PlanetaMASOVNI NAPAD DRONOVIMA NA MOSKVU! Jedan od najvećih ove godine! Avion ceo sat kruži iznad aerodroma, ne može da sleti! Gori rafinerija u Samarskoj oblasti!
Rusija
PlanetaTRAMP: Ostvarujemo ogroman napredak sa Rusijom i Ukrajinom, sastanak sa Putinom i Zelenskim biće vrlo brzo
vladimir putin donald tramp volodimir zelenski.jpg