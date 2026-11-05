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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu da se nada da će izborni rezultati demokrata na međuizborima u SAD doneti veću pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije, koji traje već četiri i po godine.

Zelenski je u intervjuu za nemačku televiziju ZDF rekao da se nada da će promene koje će uslediti nakon što demokrate naredne godine preuzmu kontrolu nad oba doma Kongresa ići u korist Kijeva.

"Zahvalan sam i republikancima, ali demokrate veoma jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći našoj zemlji", rekao je Zelenski u izjavama koje je ZDF dostavio na nemačkom jeziku pre emitovanja intervjua.

"One govore o obnovi veza između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Zbog toga postoji nada da će doći do uspostavljanja ravnoteže snaga i da ćemo dobiti veću podršku", dodao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ocenio da bi veća američka pomoć mogla da utiče na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ako Kongres sada bude govorio o snažnoj finansijskoj podršci ili vojnoj pomoći, kao što to Evropa danas čini i pokazuje, to će biti pozitivno i imaće uticaja na Putina", preneo je ZDF njegove reči.

Ukrajina Dnjepar Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE

Zelenski je uložio značajne napore da popravi narušene odnose sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, naročito nakon sastanka u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine, kada je ukrajinski predsednik optužen da je „nezahvalan“ za američku pomoć.

Tramp je poslednjih nedelja povukao nekoliko poteza koji idu u prilog Rusiji, uključujući dogovor o uvozu ruskog dizela i ublažavanju sankcija, prenosi Rojters.

Ipak, trilateralni pregovori pod vođstvom SAD, u kojima učestvuju Ukrajina i Rusija, trebalo bi da budu nastavljeni sledeće nedelje, nakon višemesečne pauze.

Ukrajina bombardovana osnovna škola Foto: STR/AP

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je u ponedeljak da će SAD 10. i 11. novembra u Abu Dabiju okupiti delegacije Ukrajine i Rusije kako bi razgovarale o okončanju rata, bezbednosnim sporazumima za period nakon sukoba i smanjenju tenzija.

U drugim izjavama za ZDF, Zelenski je govorio i o pristupu satelitskom sistemu Starlink kompanije SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska, kao i o neslaganju sa Maskovim stavovima o ratu.

"Zahvalni smo kompaniji SpaceX što nam je obezbedila komunikaciju. To nam je bilo veoma korisno na početku rata. Ali moramo biti potpuno jasni: nikako nam se ne dopada njegov stav o ovom ratu", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je prošle nedelje izjavio da su Starlink i njegova vojna verzija Starshield koje Ukrajina koristi za operacije napadačkih i protivvazdušnih dronova, ponovo počeli da rade na nivou koji je postojao pre uvođenja ograničenja.

Tramp je negirao da je bio umešan u donošenje odluke o usporavanju rada ovog satelitskog sistema.