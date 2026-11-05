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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se sastao sa specijalnim izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina Kirilom Dmitrijevim i dodao da se nije sastao sa ukrajinskom delegacijom.

On nije naveo o čemu je konkretno razgovarao sa Dmitrijevim, prenosi Rojters.

"Biće to sporazum. Biće to veliki sporazum, koji će obuhvatiti više od same Ukrajine. Mogao bih čak reći da bi mogla biti uključena cela Evropa. Biće to veliki, divan sporazum i svi će biti oduševljeni", rekao je Tramp.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Ranije danas, u Briselu je održan drugi pripremni sastanak uoči mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, koji se odvijaju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Na sastanku, koji je usledio dan nakon razgovora o obnovi Ukrajine čiji je domaćin bila Evropska komisija, prisustvovali su predstavnici Ukrajine, SAD, NATO-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Evropske komisije.

Trilateralni pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine održaće se u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.