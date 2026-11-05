Slušaj vest

Ključne teme razgovora predstavnika Ukrajine, Evropske unije, NATO-a i SAD, koji su održani 4. i 5. novembra u Briselu, bile su bezbednosne garancije za Ukrajinu i priprema za trilateralni sastanak u Abu Dabiju, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istakao da su na sastanku u Briselu bili prisutni predstavnici svih strana uključenih u razgovore o bezbednosnim garancijama, uključujući EU, NATO i SAD, preneo je Ukrinform.

"Važno je da na sastanku u Briselu učestvuju svi predstavnici koji se bave bezbednosnim garancijama - EU, NATO i Amerikanci", rekao je Zelenski.

On je naveo da su tokom razgovora već ostvareni određeni pomaci, ističući da je neophodno da sve bude jasno definisano u dokumentima, kao i da se precizira kakav bi bio odgovor u slučaju da Rusija ponovo pokrene napade na Ukrajinu.

"Važno je da bude jasno šta će se dogoditi, ko će i šta preduzeti, kojim sredstvima i u kom trenutku. Ti odgovori su pre svega važni nama, Ukrajincima, ali je važno da sa njima bude upoznata i javnost", poručio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, razgovori u Briselu odvijaju se na više nivoa, a cilj je da se pripreme odgovori na pitanja koja bi mogla da budu pokrenuta tokom razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, planiranih za 10. i 11. novembar.