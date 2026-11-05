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Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je danas navode da će napustiti tu funkciju kako bi se kandidovao na predstojećim predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2028. godine.

On je u intervjuu za Njujork tajms istakao da mu je plan "oduvek" bio da do kraja mandata američkog predsednika Donalda Trampa bude u administraciji.

"Jednostavno, više neću govoriti o 2028.", rekao je Rubio.

Republikanski predsednik Donald Tramp ne može da se kandiduje na predstojećim predsedničkim izborima, jer je trenutno obavlja predsedničku funkciju po drugi put.

Rubio je član Republikanske stranke, a pre nego što je preuzeo funkciju državnog sekretara, obavljao je funkciju senatora savezne države Floride.

Na međuizborima za američki Kongres održanim ranije ove sedmice, demokrate su osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance.