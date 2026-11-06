ZELENSKI: Ukrajina mora da se izbori za 16 milijardi dolara američke pomoći koje su stavljena na čekanje
- Zelenski poručuje da Ukrajina posle izbora u SAD mora brzo da se prilagodi i učvrsti dvopartijsku podršku Vašingtona.
- Kaže da Kijev treba da insistira na 16 milijardi dolara pomoći koja je ranije bila zadržana i nije isporučena.
- Smatra da bi veća američka pomoć mogla da navede Putina da preispita nastavak rata.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da bi Ukrajina, posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, trebalo da insistira na dobijanju 16 milijardi dolara pomoći od Vašingtona, koja je prethodno bila stavljena na čekanje.
"Ukrajina mora da se prilagodi novom političkom pejzažu u Sjedinjenim Državama i to brzo.
Moramo da učvrstimo dvopartijsku podršku koju već imamo. S obzirom na promenu u odnosu snaga, potrebno je da efikasno strukturiramo naš dijalog. Sada bi mogle da porastu naše šanse za dobijanje dodatne pomoći od SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za TSN.
Prema njegovim rečima, Ukrajina nema drugog izbora osim da nastavi sa jačanjem, bar dok se rat ne završi.
"Zato moramo da radimo na paketu pomoći iz Sjedinjenih Država. Treba da pokrenemo pitanje da je, prema ranijim dogovorima i odlukama, 16 milijardi dolara bilo zadržano i nikada nije isporučeno Ukrajini.
Zahvalni smo na svemu što je do sada pruženo, ali Ukrajina mora, u najmanju ruku, da se izbori za ova sredstva", ocenio je on.
Zelenski je naveo da bi povećana američka pomoć mogla da navede predsednika Rusije Vladimira Putina da preispita svoje planove o nastavku rata.
Kurir.rs/ TSN./Tanjug