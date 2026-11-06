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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da bi Ukrajina, posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, trebalo da insistira na dobijanju 16 milijardi dolara pomoći od Vašingtona, koja je prethodno bila stavljena na čekanje.

"Ukrajina mora da se prilagodi novom političkom pejzažu u Sjedinjenim Državama i to brzo.

Moramo da učvrstimo dvopartijsku podršku koju već imamo. S obzirom na promenu u odnosu snaga, potrebno je da efikasno strukturiramo naš dijalog. Sada bi mogle da porastu naše šanse za dobijanje dodatne pomoći od SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za TSN.

Kijev Ukrajina rat u Ukrajini
Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Prema njegovim rečima, Ukrajina nema drugog izbora osim da nastavi sa jačanjem, bar dok se rat ne završi.

"Zato moramo da radimo na paketu pomoći iz Sjedinjenih Država. Treba da pokrenemo pitanje da je, prema ranijim dogovorima i odlukama, 16 milijardi dolara bilo zadržano i nikada nije isporučeno Ukrajini.

Zahvalni smo na svemu što je do sada pruženo, ali Ukrajina mora, u najmanju ruku, da se izbori za ova sredstva", ocenio je on.

Zelenski je naveo da bi povećana američka pomoć mogla da navede predsednika Rusije Vladimira Putina da preispita svoje planove o nastavku rata.

Kurir.rs/ TSN./Tanjug

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