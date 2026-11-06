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Iran ne može ništa da preduzme u vezi sa sopstvenim nuklearnim programom bez odobrenja Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

"Oni ne rade ništa bez našeg odobrenja. Nema nikakve razlike u tome šta razmatraju. Neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara u Beloj kući, javlja Rojters.

On je rekao da će uskoro otkriti da li će ponovo pokrenuti napade na Iran ili ne.

"Sada ćemo doneti odluku o Iranu. Da li želimo da idemo dalje i da to potvrdimo, kako se tako nešto više nikada ne bi ponovilo.

Radije ne bih uništio ostatak zemlje, ako je to moguće, ali možda ću morati. Saznaćete uskoro", rekao je Tramp.

Pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, Rojters je ranije danas preneo da je Iran preko katarskih posrednika dostavio Sjedinjenim Američkim Državama predlog u vezi sa nuklearnim pitanjem.

Zvaničnik je naveo da SAD trenutno razmatraju taj iranski predlog, a navodno o njemu će Vašington i Teheran razgovarati nakon što SAD ispune prvobitnih sedam iranskih zahteva.