OTVORENA VATRA NA POLICAJCE, IMA MRTVIH I RANJENIH Dobili dojavu da sumnjivi muškarac ulazi u autobus, a onda su rafali leteli na sve strane, užas u Koloradu
- Policija je reagovala na prijavu o sumnjivoj osobi koja je pokušala da uđe u autobus, a pucnjava je izbila kada su stigli do vozila
- Još jedna osoba je povređena, a identitet poginulog policajca, ranjenih i osumnjičenog nije objavljen
Jedan policajac je poginuo, a trojica su ranjena u razmeni vatre sa muškarcem u predgrađu Denvera, u američkoj saveznoj državi Kolorado, nakon čega je osumnjičeni ubijen, saopštili su nadležni organi.
Policija je intervenisala nakon prijave o sumnjivoj osobi koja je pokušala da uđe u autobus, a koja je možda bila umešana u saobraćajnu nesreću sa bekstvom ranije tokom dana, preneo je AP.
Kada su policajci stigli do autobusa oko 18:30 časova, muškarac je otvorio vatru. Za sada nije poznato da li se pucnjava dogodila u autobusu ili u njegovoj blizini.
Trojica ranjenih policajaca nalaze se na bolničkom lečenju, dok je povređena još jedna osoba čije stanje i okolnosti ranjavanja nisu poznati.
Imena poginulog policajca, ranjenih i osumnjičenog nisu objavljena.
(Kurir.rs/Tanjug)