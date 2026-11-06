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Jedan policajac je poginuo, a trojica su ranjena u razmeni vatre sa muškarcem u predgrađu Denvera, u američkoj saveznoj državi Kolorado, nakon čega je osumnjičeni ubijen, saopštili su nadležni organi.

Policija je intervenisala nakon prijave o sumnjivoj osobi koja je pokušala da uđe u autobus, a koja je možda bila umešana u saobraćajnu nesreću sa bekstvom ranije tokom dana, preneo je AP.

Kada su policajci stigli do autobusa oko 18:30 časova, muškarac je otvorio vatru. Za sada nije poznato da li se pucnjava dogodila u autobusu ili u njegovoj blizini.

Trojica ranjenih policajaca nalaze se na bolničkom lečenju, dok je povređena još jedna osoba čije stanje i okolnosti ranjavanja nisu poznati.

Imena poginulog policajca, ranjenih i osumnjičenog nisu objavljena.

(Kurir.rs/Tanjug)

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