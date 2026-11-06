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ineska medijska grupacija (KMG), Ambasada Kine u Francuskoj i Generalni konzulat Kine u Lionu organizovali su 3. novembra u Lionu Globalni dijalog o upravljanju Kinom i svetskom razvoju. Događaj je okupio oko 100 predstavnika političkog, poslovnog i akademskog sektora iz Kine i Francuske.



Predsednik Kineske medijske grupacije Šen Haisijung obratio se učesnicima putem video-poruke, dok je kineski ambasador u Francuskoj Deng Li uputio pisano obraćanje. Među učesnicima su bili i generalni konzul Kine u Lionu Ju Đijang, potpredsednik Privredne komore Lion–Sent Etjen–Roan Tomas San Marko, potpredsednik Novog francusko-kineskog instituta Alen Labat, osnivač i predsednik organizacije Bridž Tank Žoel Ruet, kao i predsednik Fondacije Merije Alen Merije, dobitnik kineske Medalje prijateljstva za doprinos reformama u Kini.

Foto: Kineska medijska grupa





Šen je govorio o dva pristupa Komunističke partije Kine (KPK) za prevazilaženje istorijskog ciklusa uspona i padova vlasti: omogućavanju narodu da nadzire rad vlade i sprovođenju samostalnih reformi. Istakao je da su na Petoj plenarnoj sednici 20. Centralnog komiteta KPK predstavljeni sistematski planovi za unapređenje potpune i stroge partijske samodiscipline, dodajući da kinesko iskustvo u upravljanju državom može biti dragoceno i za druge zemlje.

Foto: Kineska medijska grupa





Kineski ambasador Deng Li naglasio je da su vodeća uloga KPK, jedinstvo kineskog naroda i dugoročno planiranje temelji kineskog sistema upravljanja. Takođe je pozvao na jačanje kinesko-francuskih strateških veza i praktične saradnje.



Generalni konzul Ju Đijang ukazao je na mogućnosti za saradnju dve zemlje u oblastima napredne proizvodnje, zelene ekonomije, digitalnih tehnologija i biomedicine. Kako je istakao, kineske mere za stabilizaciju stranih investicija i unapređenje poslovnog okruženja stvaraju povoljne uslove za produbljivanje ekonomskih veza.

Foto: Kineska medijska grupa





Tomas San Marko ocenio je da kinesko-francuska ekonomska saradnja treba da prevaziđe okvire tradicionalne trgovine. Posebno je istakao dugogodišnje poslovne veze Liona sa Kinom i ulogu Privredne komore u podsticanju saradnje u oblastima zdravstva, biotehnologije, napredne proizvodnje i tehnoloških inovacija.