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Predsednik Izraela Isak Hercogizjavio je da ga je vest da će američki predsednik Donald Trampukinuti vojnu pomoć Izraelu zatekla "kao grom iz vedra neba".

Tramp je ovu odluku saopštio u utorak, na dan održavanja izbora za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hercog je ovo pitanje pokrenuo tokom sastanka sa predstavnicima stranke "Jašar", koju predvodi Gadi Ajzenkot, glavni rival izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

1/3 Vidi galeriju Isak Hercog, predsednik Izraela Foto: Beta/Miloš Miškov, Printscreen YouTube

- Pitanje američke pomoći me veoma zabrinjava, a vest o tome pala je na mene kao grom iz vedra neba. Imamo memorandum o razumevanju sa SAD koji bi trebalo da važi do 2028. godine. To je jedan od naših glavnih ciljeva i zbog toga je neophodno formirati vladu, a ne ići iz izbora u izbore - rekao je Hercog.

Tramp je izjavio da će američka pomoć Izraelu biti okončana ove godine, dve godine pre formalnog isteka memoranduma o razumevanju, na osnovu kojeg Izrael godišnje dobija 3,8 milijardi dolara za kupovinu američkog naoružanja.

Međutim, američki predsednik nije izneo mnogo detalja o svojoj najavi, koju je saopštio tokom telefonskog intervjua za "Foks njuz" na dan izbora za Kongres. Netanjahu se do sada nije javno oglašavao ovim povodom.

- To je loša tema za političke rasprave, jer kada kažete: "Zašto ne bismo svima dali četiri milijarde dolara?", Izrael je naš broj jedan. Dajemo mu više nego bilo kome drugom, a njemu ta pomoć više nije potrebna - rekao je Tramp za "Foks njuz".

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabiizjavio je da pokušava da dobije dodatna objašnjenja o tome šta će se dogoditi sa vojnom pomoći. U intervjuu za izraelski "Kanal 12" branio je nastavak finansijske podrške Izraelu, koja je postala sve nepopularnija i među demokratama i među republikancima.

- Amerikanci moraju da znaju kolika je vrednost ovog odnosa. Nije reč o tome šta Amerika ulaže, već o tome šta dobija zauzvrat. Možda nismo dovoljno dobro obavili posao u objašnjavanju američkoj javnosti da prepozna i ceni partnerstvo sa Izraelom, koje svakodnevno doprinosi njihovim životima - rekao je Hakabi.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Hakabi se takođe nije složio sa potpredsednikom SAD, Džej Di Vensom, koji je na društvenoj mreži "Iks" izjavio da su odnosi sa Izraelom doprineli porazima republikanaca na izborima za Kongres.

Kao veliki pristalica Izraela, Hakabi je odbacio tvrdnje da podrška toj zemlji predstavlja problem za konzervativno krilo Republikanske stranke.

- Ne mislim da je podrška Izraelu toksična za konzervativno krilo i Republikansku stranku - rekao je američki ambasador.

Dok se Hercog suočava sa Trampovom najavom da će SAD obustaviti pomoć Izraelu vrednu oko četiri milijarde dolara, pred njim je i važan zadatak nakon izbora u zemlji.

1/10 Vidi galeriju Džej Di Vens i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, AP Alex Brandon, AP Kevin Lamarque

Gadi Ajzenkot dobio je podršku većine poslanika koji će činiti novi saziv izraelskog parlamenta, Kneseta, nakon što je predsednik Hercog završio konsultacije sa predstavnicima stranaka koje su osvojile mandate na izborima održanim krajem prošlog meseca.

Hercog je tokom dva dana razgovarao sa predstavnicima svih stranaka koje su ušle u novi saziv Kneseta.

Netanjahu je dobio podršku poslanika koji raspolažu sa svega 46 mandata, nakon što je jedan od njegovih ultraortodoksnih saveznika odbio da ga podrži. Time je ostao daleko ispod 61 mandata, koliko je potrebno za parlamentarnu većinu.

Sa druge strane, Ajzenkot je dobio podršku poslanika koji raspolažu sa 67 mandata. Ipak, 19 od tih mandata pripada strankama koje predvode Arapi, što dodatno komplikuje njegov pokušaj da smeni Netanjahua, izraelskog premijera sa najdužim stažom.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Hercog sada mora da odluči kome će poveriti mandat za sastavljanje nove vlade, a najavio je da će odluku doneti u nedelju.

- Rezultati konsultacija možda deluju jasno, ali ovlašćenje koje mi zakon daje jeste da utvrdim ko ima sposobnost da formira vladu, a to nije sasvim jasno - rekao je Hercog nakon sastanka sa predstavnicima svih stranaka.

U saopštenju objavljenom u četvrtak uveče, Ajzenkotova stranka jasno je stavila do znanja da očekuje da upravo njen lider dobije mandat za formiranje vlade.

- Odluka naroda i jasna parlamentarna većina ne ostavljaju prostor za sumnju: građani Izraela izabrali su promene i izrazili apsolutno nepoverenje odlazećem premijeru Netanjahuu i njegovoj vladi - navodi se u saopštenju stranke "Jašar".

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

U saopštenju se dodaje da Netanjahu "nema mandat, nema većinu i nema poverenje naroda".

Onaj kome bude poveren mandat imaće 28 dana da pregovara sa drugim strankama o raspodeli ministarskih mesta, budžetu i politici buduće vlade. Rok može biti produžen za dodatnih 14 dana.

Ukoliko ne uspe da sastavi vladu, mandat prelazi na drugog kandidata, koji dobija još četiri nedelje. Ako ni on ne uspe, Kneset dobija kratak rok da predloži drugog kandidata. Ukoliko ni to ne bude moguće, Izrael automatski ide na nove izbore.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Do formiranja nove vlade, Netanjahu će ostati na funkciji premijera u tehničkom mandatu.

Iako je izgubio parlamentarnu većinu, Netanjahu i dalje osporava rezultate izbora i tvrdi da su glasovi "ukradeni" zahvaljujući strankama koje predvode Arapi, uz pomoć podmićivanja, stranog finansiranja i izborne prevare.