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Florida je izvršila 19. pogubljenje ove godine, nakon što je Džesi Gvardado (64)pogubljen smrtonosnom injekcijom zbog ubistva 75-godišnje žene 2004. godine.

Gvardado je priznao da je ženu izbo nožem u njenoj kući u okrugu Volton, a zatim ukrao nakit, 80 dolara i druge dragocenosti kako bi kupio drogu.

Žrtva mu je prethodno pomogla da pronađe posao i smeštaj.

Pogubljen je u državnom zatvoru u Starku, gde je proglašen mrtvim u 18.13 časova.

Njegovo pogubljenje bilo je jedno od tri planirana u SAD istog dana.

Indijana je prethodno pogubila Džefrija Vajshajta (50), osuđenog za ubistvo dvoje dece u požaru 2010. godine, dok je u Alabami bilo zakazano pogubljenje Majkla Tejlora (54), osuđenog za ubistvo dvoje starijih ljudi tokom pljačke 1991. godine.

Istog dana, guverner Kalifornije Gevin Njusom najavio je da će preinačiti svih 548 smrtnih kazni u toj saveznoj državi, uz obrazloženje da je smrtna kazna nespojiva sa vrednostima Kalifornije.

Guverner Floride Ron Desantis potpisao je naloge za pogubljenje koji su doveli do toga da ta savezna država ove godine izjednači sopstveni rekord od 19 izvršenih smrtnih kazni, a do kraja godine planirana su još dva pogubljenja.