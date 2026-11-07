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Papa Lav XIV otputovao je u Latinsku Ameriku, gde će tokom apostolskog putovanja, koje će trajati do 17. novembra, posetiti Urugvaj, Argentinu i Peru.

Avion kompanije ITA Airways sa poglavarom Rimokatoličke crkve poleteo je sa rimskog aerodroma Fjumičino "Leonardo da Vinči" u 7.05 časova, a dolazak u Montevideo, glavni grad Urugvaja, očekuje se oko 16.30 po lokalnom vremenu, prenosi Vatikan njuz.

Urugvaj je prva stanica na šestom apostolskom putovanju pape Lava XIV, koji će u toj zemlji boraviti od 6. do 8. novembra. On će biti drugi poglavar Rimokatoličke crkve koji je posetio Urugvaj, nakon pape Jovana Pavla Drugog, koji je tu zemlju posetio 1987. i 1988. godine.

Po dolasku na međunarodni aerodrom "Karasko" u Montevideu, papa će prisustvovati zvaničnoj ceremoniji dočeka na Trgu nezavisnosti, gde će ga primiti predsednik Urugvaja Jamandu Orsi.

Predviđeni su i susreti sa državnim zvaničnicima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskog kora, nakon čega će papa održati prvi govor tokom posete.

Lav XIV će potom posetiti predsednika Orsija u jednom od sedišta predsedništva Urugvaja, a program prvog dana posete biće nastavljen u katedrali Bezgrešnog začeća i svetih Filipa i Jakova, gde će predvoditi večernju molitvu sa biskupima, sveštenicima, đakonima, redovnicima, redovnicama i bogoslovima.