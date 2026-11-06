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Najmanje 21 let i nekoliko aerodroma širom Evropebili su u četvrtak mete dojava o postavljenim bombama.

U gotovo svim slučajevima, sa izuzetkom londonskog aerodroma Hitrou, pretnje su shvaćene dovoljno ozbiljno da nadležne službe preusmere avione ili čak, kao u slučaju Italije, podignu borbene avione kako bi ih pratili.

Ispostavilo se da su sve dojave bile lažne, što, naravno, ne znači da naredne neće biti stvarne.

Nije iznenađujuće što istovremene i koordinisane lažne dojave protiv avio-kompanija, zajedno sa drugim zlonamernim aktivnostima širom Evrope, navode pojedince da posumnjaju na Rusiju.

Posle niza sajber-napada i misterioznih pojava dronova iznad osetljivih objekata početkom ove godine, poslednjih dana zabeleženi su i hakerski napadi na zamrzivače u supermarketima, kao i na jednu banku krvi.

Pored toga, dogodio se i sumnjiv incident na granici Poljske i Rusije, a u avgustu je jedan dron napao aerodrom Lajpcig-Hale u Nemačkoj, za šta je tamošnji ministar unutrašnjih poslova javno optužio Moskvu.

1/5 Vidi galeriju Niz lažnih dojava o bombama pogodio avio-kompanije u Evropi Foto: Gregorio Borgia/AP, Valentina Petrova/AP

Da li iza svega stoji Rusija?

Mnogi smatraju da, na osnovu posrednih dokaza, ovo mora biti još jedan primer takozvanog "hibridnog rata", "rata u sivoj zoni" ili "sukoba ispod praga otvorenog rata".

Reč je o aktivnostima kojima se nanosi šteta infrastrukturi ili društvu neke države, ali koje su uglavnom anonimne, mogu se negirati i ne dostižu nivo koji bi aktivirao član 5 NATO-a i pokrenuo odgovor Zapada.

Moskva je svakako besna na NATO zbog podrške Ukrajini, kojom se osujećuju planovi Kremlja da "proguta tu zemlju i praktično okonča njenu nezavisnost", piše BBC.

Ruski blogeri su takođe sugerisali da bi, ako ukrajinski dronovi trenutno čine ruske aerodrome nebezbednim, a zapadne sankcije sprečavaju ruske avio-kompanije da koriste evropski vazdušni prostor, zašto i zapadne zemlje ne bi trebale da osete istu takvu štetu?

Međutim, do četvrtka uveče nije se pojavio nijedan čvrst dokaz koji bi lažne dojave o bombama protiv avio-kompanija povezao sa Rusijom, Iranom ili bilo kojom posredničkom grupom.

1/14 Vidi galeriju Aerodrom Hitrou u Londonu Foto: hoto/Joanna Chan, Jonathan Brady/PA via AP), hoto/Kin Cheung)

"Muška legija"

U četvrtak ujutru upravama aerodroma u Rimu stigla je imejl poruka sa pretnjom, navodno poslata u ime grupe "Borci muške države".

Taj naziv verovatno se odnosi na rusku grupu "Muška legija", ultradesničarsku organizaciju sa toliko ekstremnim stavovima da ju je moskovski sud zabranio 2021. godine.

Ipak, grupa je zadržala desetine hiljada pratilaca na Telegramu, gde je naredne godine podržavala početak ruske invazije punog obima na Ukrajinu.

Međutim, čak i ako je imejl poslat u ime te grupe zaista autentičan, a ko može da garantuje da se neka druga organizacija ne krije iza njenog imena, malo je verovatno da će on pružiti tragove koji su policiji i upravama aerodroma potrebni kako bi utvrdili ko stoji iza ovih lažnih dojava i zbog čega ih šalje.