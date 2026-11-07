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Ajkula "Bukangi", koja je mesecima boravila u obalskom kanalu u južnokorejskom gradu Busanui privukla gotovo 1,7 miliona posetilaca, nije viđena od 27. oktobra, što ukazuje na mogućnost da je otišla ka otvorenom moru.

Prema podacima nadležnih službi, ajkula je poslednji put primećena u blizini izlaza iz kanala koji vodi ka Severnoj luci, preneo je Jonhap.

Stručnjaci smatraju da je na njen nestanak mogla da utiče niža temperatura vode, koja je pala na 18 do 19 stepeni Celzijusa.

Ajkulaje prvi put primećena u kanalu 18. septembra, a lokalne vlasti su u tri navrata bezuspešno pokušale da je usmere ka okeanu.

Nakon poslednjeg pokušaja, zadržala se u vodama blizu pristaništa izvan kanala, gde su postavljene zaštitne mreže kako bi se sprečio njen povratak.

Vlasti planiraju da mreže zadrže još neko vreme, a odluku o njihovom uklanjanju doneće oko mesec dana nakon što ajkula napusti to područje.