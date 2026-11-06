TRAMP NA METI KRITIKA DA SE PONAŠA "LICEMERNO"

TRAMP NA METI KRITIKA DA SE PONAŠA "LICEMERNO"

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Američki predsednik Donald Tramppotpisao je izvršnu uredbu za koju tvrdi da će sprečiti buduće predsednike da unose određene promene u Ovalni kabinetBele kuće.

Tramp, nekadašnji magnat u oblasti nekretnina, drastično je promenio izgled zvanične predsedničke kancelarije tokom svog drugog mandata, a najupadljivija novina je veliki broj zlatnih detalja.

- Proglašavamo ga nacionalnim spomenikom i nikome neće biti dozvoljeno da ga dira, uništava, ruši ili uklanja zbog nekih budala koje bi želele da izgrade nešto malo drugačijeg oblika - rekao je Tramp novinarima u četvrtak.

Uredba je doneta nekoliko meseci nakon što je Tramp u potpunosti srušio istočno krilo Bele kuće, što je izazvalo pravne sporove. Projekat je odobrio i američki Kongres. Radovi su nastavljeni, a plan je da se na tom mestu izgradi nova balska sala.

1/5 Vidi galeriju Bela kuća radovi Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsednici trenutno imaju ovlašćenja da unose određene promene u Belu kuću, ali je za velike projekte potrebna saglasnost Kongresa.

Izvršna uredba koju je Tramp potpisao u četvrtak proglašava Ovalni kabinet nacionalnim spomenikom, zajedno sa pojedinim prostorijama koje ga okružuju.

U dokumentu se takođe navodi da se njime ne "ograničava ovlašćenje predsednika da preuređuje spomenik, bira nameštaj ili sprovodi uobičajene operativne i bezbednosne izmene koje ne narušavaju u značajnoj meri njegovu istorijsku strukturu ili arhitektonski karakter".

- Volimo Ovalni kabinet i on je simbol, baš kao i sama Bela kuća. On je simbol naše zemlje i veličine naše zemlje - rekao je Tramp, dodajući da su mu svetski lideri koji su poslednjih meseci posećivali Vašington upućivali komplimente zbog dekorativnih promena u toj prostoriji.

1/3 Vidi galeriju Bela kuća Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tramp je rekao da je Beloj kući i Ovalnom kabinetu bila potrebna popravka i pre njegovih intervencija, tvrdeći da su bili "u veoma lošem stanju". Opisao je polomljene prozore, napukle zidove i oštećen kamen.

Ipak, mnoge od najuočljivijih promena bile su uglavnom kozmetičke prirode. Među njima su postavljanje velike zlatne ploče sa natpisom "Ovalni kabinet" ispred prostorije, popločavanje Ružičnjaka i izgradnja nove helikopterske platforme.

Tramp je rekao da će uredba "onemogućiti bilo kome da ikada uništi ovaj neverovatni prostor". Cela zgrada Bele kuće već je proglašena nacionalnim istorijskim spomenikom, što bi trebalo da spreči njene iznenadne i velike izmene.

Kao predsednik, Tramp ima ovlašćenje da proglašava nacionalne spomenike, koji su po svom statusu slični nacionalnim parkovima.

U njegovoj uredbi navodi se da Nacionalna služba za parkove treba da održava Ovalni kabinet "na način koji štiti njegov istorijski karakter, arhitektonski integritet i povezanost sa predsedničkom funkcijom".

Ovalni kabinet Bele kuće Foto: Profimedia

U dokumentu se ističe da Bela kuća već uživa određenu zaštitu, ali se dodaje da "Ovalni kabinet ipak zaslužuje posebno priznanje i zaštitno upravljanje kao zasebna istorijska celina od nacionalnog značaja".

Kongres je predvideo izuzeće od Zakona o očuvanju nacionalnog istorijskog nasleđa kako bi predsednicima omogućio da sprovode neophodne promene. Sadašnji izgled Ovalnog kabineta datira s početka tridesetih godina prošlog veka, kada je preuređen za vreme predsednika Frenklina D. Ruzvelta.

Greg Verkhajzer iz advokatske kancelarije "Cultural Heritage Partners", koja se bavi zaštitom istorijskog nasleđa, kaže da su privremene promene, poput zamene nameštaja i dekoracije, u potpunosti prepuštene odluci predsednika.

- Sve dok ne oštećuju trajne umetničke elemente i arhitekturu, uglavnom mogu da rade šta god žele - rekao je on za BBC.

Frenklin Delano Ruzvelt Foto: Screenshot YT

Verkhajzer smatra da je Trampova administracija pokazala nepoštovanje prema drugim istorijskim lokacijama u Vašingtonu i da je putem sudskih postupaka pokušala da oslabi zakone koji nalažu njihovo očuvanje.

Tramp je pokrenuo veliki projekat ulepšavanja Vašingtona i tokom protekle nedelje održao tri događaja na kojima se hvalio građevinskim radovima, iako je njegova Republikanska stranka pretrpela težak poraz od demokrata na izborima za Kongres.

Verkhajzer je Trampovu uredbu nazvao "licemerjem", ukazujući na različite projekte koje je predsednik pokrenuo širom Vašingtona. Među njima su planovi za izgradnju novog trijumfalnog luka, koji je privremeno zaustavio savezni sudija, kao i renoviranje Kenedi centra.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

- Sa jedne strane govori o važnosti očuvanja Ovalnog kabineta, što je pravno beznačajno jer on to ne može da uradi, a sa druge strane bukvalno uništava zakon koji nam omogućava da sačuvamo druga istorijska mesta - rekao je Verkhajzer.

U oktobru je Tramp u intervjuu za magazin "Tajm" nagovestio da bi Ovalni kabinet možda morao da bude srušen zbog bezbednosnih razloga na koje je ukazala Tajna služba SAD.

- Rekao sam: "Ma nema šanse da možete da izgradite novi. Ovo je posebno mesto" - izjavio je Tramp tom prilikom.

1/6 Vidi galeriju Barak Obama Foto: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia