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Specijalni savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, njegov zet i jedan od glavnih pregovarača Džared Kušner predstavio je pet ciljeva za uspostavljanje novog evropskog bezbednosnog okvira, uoči planiranih mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, koji će naredne nedelje biti održani u Abu Dabiju.

Kušner je u četvrtak, 5. novembra, u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je Tramp već razgovarao sa nekoliko evropskih lidera o uspostavljanju dugoročnih bezbednosnih aranžmana čiji je cilj sprečavanje budućih sukoba.

Predlog je usledio nakon pregovora u Briselu, u kojima su učestvovali Ukrajina, NATO, Evropska unija i drugi evropski partneri.

- Naš cilj je da razvijemo praktične aranžmane koji će uzeti u obzir bezbednosne zabrinutosti svih strana, smanjiti rizik od budućih sukoba i stvoriti stabilnije i predvidljivije bezbednosno okruženje - napisao je Kušner.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Pet ciljeva za evropsku bezbednost



Kušner je predstavio pet glavnih ciljeva novog bezbednosnog okvira:

- Stalne konsultacije o bezbednosnim pitanjima.

- Pouzdani kanali komunikacije u kriznim situacijama.

- Veća transparentnost u vezi sa vojnim aktivnostima.

- Uzajamne mere za smanjenje rizika od eskalacije.

- Dugoročan okvir za evropsku bezbednost i stabilnost.

On je naveo da Evropa i Rusija više od tri decenije nisu uspevale da uspostave održive bezbednosne aranžmane, a da je rat u Ukrajini dodatno otežao taj zadatak.

Predlozi imaju za cilj stvaranje mehanizama za redovnu komunikaciju, veću predvidljivost i smanjenje opasnosti od budućih vojnih sukoba.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL



Niko nema pravo veta na suverene odluke Ukrajine



Kušner je naglasio da svaki budući sporazum mora da poštuje nacionalni suverenitet, teritorijalni integritet i pravo država da same odlučuju o svojim bezbednosnim aranžmanima.

- Svaka zemlja zadržaće pravo da samostalno odlučuje o svojoj bezbednosti i savezništvima, a nijedna država neće imati pravo veta na suverene odluke druge zemlje - napisao je on.

Ova odredba posebno je značajna za Ukrajinu, čijem se nastojanju da postane članica NATO-a Moskva već dugo protivi.

Kušner je takođe istakao da će NATO ostati ključni činilac kolektivne odbrane Evrope i da bi predloženi bezbednosni okvir trebalo da se nadoveže na postojeće institucije, a ne da ih zameni.

Ovakav stav razlikuje se od dugogodišnjih zahteva Rusije da Ukrajina odustane od ambicija za članstvo u NATO-u i prihvati ograničenja u pogledu budućih bezbednosnih aranžmana.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia



Rusija će biti uključena u šire razgovore



Kušner je naveo da će konsultacije biti nastavljene u okviru formata "Šel Bej", u koji su uključeni Ukrajina, NATO, Evropska unija i evropski partneri.

- Uključićemo i Rusiju u mirovne pregovore - napisao je on.

Najava dolazi uoči trilateralnih pregovora uz posredovanje SAD, planiranih za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Kako je ranije objavio "Kijev post", američki izaslanik Stiv Vitkofnajavio je pregovore početkom ove nedelje, navodeći da će razgovori obuhvatiti posleratne bezbednosne aranžmane, smanjenje tenzija, humanitarne mere i korake ka okončanju rata.

Kušner je rekao da će Vašington tokom celog procesa konsultovati evropske vlade, uz mogućnost proširenja pregovora na širi multilateralni format ukoliko bude ostvaren napredak.

Predloženi bezbednosni okvir i dalje je predmet razgovora i za sada nije postignut nikakav sporazum.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA



Kijev zahteva obavezujuće bezbednosne garancije



Najava dolazi nakon 90-minutnog razgovora koji su u sredu imali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof.

Kako je objavio "Kijev post", Zelenski je rekao da je Ukrajina dostavila svoje predloge Vašingtonu i insistirao da sve posleratne bezbednosne garancije moraju biti pravno obavezujuće i sprovodive u praksi.

On je takođe zatražio od SAD dodatne raketne presretače za sisteme "Patriot", dok Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Kušner je priznao da su širi pregovori i dalje teški, ali je poručio da će Vašington nastaviti da radi na postizanju sveobuhvatnog rešenja.

- Stvaranje odgovarajuće strukture biće od ključnog značaja za okončanje ovog rata i prelazak iz sukoba ka uslovima koji omogućavaju trajni mir - napisao je on.