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Vasilis Varelas, poznatiji kao "Kanada Bil", pronađen je mrtav u ćeliji u zatvoru "Agios Stefanos" u Patrasu.

Varelas, koji je svojevremeno radio u Holivudu i bio kaskader Čaka Norisa, kasnije je postao jedan od vođa organizovanog kriminala u Grčkoj.

Telo šezdesetčetvorogodišnjaka su pronašli zatvorski službenici.

Od Holivuda do sveta organizovanog kriminala

Životni put Vasilisa Varelasa počeo je u Nedusi, u regionu Tajgetos u Mesiniji, a odveo ga je prvo u Kanadu, a zatim u Sjedinjene Države.

Vasilis Varelas Foto: Grčka Policija

Tokom osamdesetih godina, nakon što je dva puta osvojio titulu prvaka u kik-boksu, uspeo je da dobije posao kaskadera u holivudskim filmskim produkcijama. Kako piše Prototema, bio je kaskader čuvenog glumca i majstora borilačkih veština Čaka Norisa, izvodeći posebno opasne akcione scene.

Međutim, njegov život je 1988. godine doživeo dramatičan preokret kada je postao umešan u slučaj ubistva u Kanadi. Prema detaljima tog slučaja, on je nakon privatnog sukoba pucao čoveku u glavu, što je dovelo do izdavanja međunarodne poternice za njim.

Vratio se u Grčku i nastanio u Kalamati, gde se njegovo ime počelo povezivati sa aktivnostima kriminalnih grupa, iznudama i krivičnim delima u vezi sa drogom. Od početka dvehiljaditih pa sve do 2008. godine, više puta je dolazio u sukob sa zakonom i u nekoliko navrata služio zatvorsku kaznu.

Aktivnostima ove kriminalne organizacije pripisan je i pokušaj ubistva bivšeg supruga Varelasove verenice, sa kojim je 64-godišnjak bio u ličnom sukobu.

Taj čovek je prethodno preživeo dva odvojena pokušaja atentata. U martu 2009. godine, u Nea Filadelfiji, upucan je u glavu iz neposredne blizine, ali je ipak uspeo da preživi.

Slučaj ubistva tridesetpetogodišnjeg albanskog državljanina Felima Mesaija i njegovog dvogodišnjeg sina, koje se dogodilo u Mesiniji krajem novembra 2011. godine, pokazao se kao ključan za razbijanje ove organizacije.

Njihova tela pronađena su u automobilu u kanalu za navodnjavanje. Otac je bio upucan u glavu, dok je dete ubijeno ubodom noža u grlo.

Vasilis Varelas je takođe dospeo u žižu javnosti u januaru 2015. godine, kada je u zatvoru Domokos napao Hristodulosa Ksirosa, koji je bio osuđen zbog pripadnosti terorističkoj grupi "17. novembar". Prema tadašnjim izveštajima, napad se dogodio nakon završetka vremena za posete, a Ksiros je od zadobijenih udaraca ostao bez svesti.