AUTOBUS PUN ĐAKA SLETEO U JARAK I ZAKUCAO SE U DRVO: Ima mrtvih i povređenih u teškoj nesreći u Francuskoj
- Školski autobus sleteo je sa puta kod Lenta u istočnoj Francuskoj i udario u drvo u jarku, saopštila je prefektura En.
- Prema navodima gradonačelnika, dve osobe su doživele srčani zastoj, a veći broj putnika je povređen.
- Izvor upoznat sa slučajem navodi da je u nesreći evidentirano više desetina povređenih.
U saobraćajnoj nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, ima nekoliko žrtava, saopštila je prefektura te oblasti.
Prema navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.
Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je evidentirano više desetina povređenih u nesreći.
Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.
I francuski ministar prosvete Eduar Gefre potvrdio je da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je bilo "više žrtava".
(Kurir.rs)
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