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Više od 3.000 tarantula zaplenjeno je na aerodromu u Limi na putu za Nemačku, saopštile su peruanske vlasti.

Pauci su bili sakriveni u prljavim čarapama unutar tri kofera koja su nosila dvojica državljana Nemačke i jedan državljanin Poljske, saopštila je u četvrtak Nacionalna služba za šumarstvo i divlje životinje (SERFOR) za agenciju Frans pres.

Otkriveni su nakon što su službenici tokom rutinske carinske kontrole na Međunarodnom aerodromu "Horhe Čavez" primetili neobično meškoljenje u prtljagu.

"Primetili smo da se pojedini pomeraju. Bilo je i malih i velikih", rekla je Kora Suarez, tehničarka za kontrolu divljih životinja u službi SERFOR.

Jedna tarantula u Evropi može se prodati za oko 500 evra, navela je Suarez, što znači da bi ova šema krijumčarenja divljih životinja potencijalno vredela 1,5 miliona evra za samo jedno putovanje.

Sakriveni arahnidi, koji potiču iz nekoliko regiona Perua, pronađeni su u različitim fazama razvoja — od jaja i tek izleglih mladunaca do odraslih jedinki, dodala je Suarez.

Evropljane optužene za krijumčarenje tarantula privela je policija specijalizovana za ekološki kriminal i suočiće se sa krivičnim postupkom, naveo je SERFOR.