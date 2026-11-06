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Američki predsednik Donald Tramp sastao se juče sa svojim timom za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o mogućnosti nastavka vojnih operacija protiv Irana, potvrdili su visoki američki zvaničnici za Foks njuz.

Tramp je rekao da će Vašington uskoro doneti odluku o novim napadima, ne isključujući mogućnost daljeg uništavanja Irana.

Prema rečima američkih zvaničnika, sastanci posvećeni mogućem nastavku rata održani su u Beloj kući prekjuče i juče.

Zvaničnici su takođe istakli da će se u ponedeljak, 9. novembra, na Bliskom istoku pojaviti mlad mesec, što znači da će noću biti malo ili nimalo mesečine. Takvi uslovi mogu biti povoljni za vođenje vojnih operacija.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Tramp: Radije ne bih uništio ostatak zemlje, ali možda ću morati

Tramp je, govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu juče, potvrdio da će SAD doneti odluku o mogućem nastavku rata protiv Irana. "Da li želimo da nastavimo napade kako bismo bili sigurni da je iranski nuklearni program uništen i da se nikada više ne može obnoviti?", upitao je američki predsednik.

"Radije ne bih uništio ostatak zemlje ako je moguće, ali možda ću morati. Uskoro ćete saznati" dodao je.

Centralna komanda SAD (CENTCOM), koja je odgovorna za vojne operacije na Bliskom istoku, završava pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija protiv Irana, objavio je portal Axios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Međutim, komanda još nije dobila novo naređenje iz Vašingtona za pokretanje napada.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Irački premijer: Naša teritorija ne sme biti korišćena kao lansirna rampa za agresiju

U međuvremenu, irački premijer Ali Faleh Al-Zaidi, tokom telefonskog razgovora sa Trampom, upozorio je da se iračka teritorija ne sme koristiti za napad na susedne zemlje.