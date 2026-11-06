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Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da neće odustati od funkcije u Pentagonu i da će se boriti protiv pokušaja opoziva u Kongresu, istovremeno braneći američku vojnu operaciju protiv Irana, koju je ocenio kao "hrabru i istorijsku".

"Stojimo, borimo se. Reč je o politici ličnog uništavanja. To nije uspelo protiv predsednika Trampa i neće uspeti ni protiv mene", poručio je Hegset u videu objavljenom na platformi Iks, odbacujući inicijativu za opoziv kao politički motivisanu.

Njegova poruka usledila je nakon izbornog poraza republikanaca na međuizborima, koji je, prema oceni američkih medija, u velikoj meri bio povezan sa nezadovoljstvom birača zbog rata sa Iranom, prenosi CNN.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne razmatra smenu Hegseta, ocenivši da je ministar odbrane "fantastično obavio posao" i pohvalivši njegovo rukovođenje američkim vojnim operacijama u Iranu i Venecueli.

Inicijativa za opoziv

Republikanski kongresmen Tomas Mesi najavio je da će naredne nedelje ponovo pokrenuti inicijativu za njegov opoziv, dok je senator Tom Tiliš ocenio da Hegset nije odgovarajuća osoba za tu funkciju i da njegov odnos sa Kongresom ugrožava usvajanje predloženog vojnog budžeta od 1.500 milijardi dolara.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens prethodno je doveo u pitanje opravdanost rata sa Iranom, ocenivši da je sukob doprineo izbornom porazu republikanaca.

1/7 Vidi galeriju Pit Hegset - ministar odbrane SAD Foto: AP/Alex Brandon, AP/Andres Leighton, AP/Manuel Balce Ceneta

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris takođe je kritikovao Hegseta, postavljajući pitanje zašto se on i dalje nalazi na čelu Pentagona.

Prema oceni analitičara CNN-a, Hegsetov nastup mogao bi dodatno da oteža njegov položaj, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva u Kongresu i unutar Republikanske stranke.

Demokrate, koje će od januara preuzeti kontrolu nad Kongresom, najavile su pojačan nadzor nad radom Pentagona, uključujući istrage o vođenju rata sa Iranom, smenama visokih vojnih zvaničnika i načinu upravljanja američkim oružanim snagama.

Iako za sada nema naznaka da postoji dvotrećinska većina u Senatu potrebna za konačnu smenu Hegseta putem postupka opoziva, široka podrška takvoj inicijativi u Predstavničkom domu mogla bi dodatno da oslabi njegov položaj u administraciji, navodi CNN.