Brazlika Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos tragično nastradala tako što je pala kroz prozor sa 7. sprata hotela

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Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos (26) bila je majka dvoje dece iz brazilskog grada Ananindeue, čiji je život tragično prekinut tokom kratkog odmora.

Iza sebe je ostavila dvoje mališana, od kojih mlađe ima svega četiri godine, i porodicu koja se sada suočava sa nenadoknadivim gubitkom.

Zajedno sa partnerom, Renata je 28. oktobra doputovala u Sao Luis kako bi provela nekoliko slobodnih dana, planirajući povratak svojoj deci u utorak. Umesto povratka kući, usledio je šok za njene najbliže, a njena majka Beti Negrao izjavila je kroz suze: "Ćerka mi je otišla da se provede, a vraćaju mi je u kovčegu".

Brazlika Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos tragično nastradala tako što je pala kroz prozor sa 7. sprata hotela Foto: Društvene Mreže

Nadzorne kamere zabeležile pad kroz prozor sa sedmog sprata hotela

Život ove mlade žene ugašen je u utorak, oko 1.30 posle ponoći, u hotelu "Rio Poty". Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada je hodala hotelskim hodnikom sa dečkom, a zatim se celom težinom naslonila na prozor sedmog sprata.

Aluminijumski okvir je iznenada popustio pod njenom težinom, a Renata je propala kroz otvor i pala na nadstrešnicu iznad ulaza u hotel. Uprkos brzoj reakciji medicinskih radnika, povrede su bile fatalne.

Policijska istraga potvrdila je da je reč o nesrećnom slučaju bez ikakvih elemenata nasilja.

Šef policije Žorž Markes istakao je da snimci jasno pokazuju da nije bilo guranja i da njen dečko u tom trenutku nije bio dovoljno blizu nje. Mladić je nakon saslušanja pušten, a veštaci i dalje ispituju šta je uzrokovalo popuštanje prozorskog okvira.

1/10 Vidi galeriju Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos (26) pala kroz prozor sa sedmog sprata hotela i poginula, tragedija u Brazilu Foto: x

Prijatelji i rođaci na društvenim mrežama opraštaju se od Renate, prisećajući se zajedničkog odrastanja i trenutaka koje su delili.