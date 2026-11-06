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Nemački ministar odbrane, Boris Pistorijus imenovao je novog načelnika Generalštaba nemačke vojske. General Kristijan Frojding preuzima najvišu vojnu funkciju u redovima nemačkih oružanih snaga.

Načelnik nemačke kopnene vojske Kristijan Frojding ovim postaje najviše rangirani vojnik Bundesvera. Ministar odbrane Boris Pistorijus uputio je niz pohvala na račun ovog generala.

General-potpukovnik preuzeće tu funkciju u februaru, kada će naslediti generala Karstena Brojera, koji je već izabran za predsednika Vojnog komiteta NATO-a, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Berlinu.

Pre nego što je preuzeo sadašnju funkciju načelnika Generalštaba kopnene vojske, Frojding je bio koordinator nemačke vojne pomoći Ukrajini, što mu je omogućilo detaljan uvid u tok rata. On je i blizak vojni savetnik ministra odbrane.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Frojding Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, FILIP SINGER/EPA, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia



Pistorijus posebno pohvalio Froj­dinga

Kao šef posebnog štaba za Ukrajinu, Frojding je analizirao ubrzani tehnološki razvoj rata u Ukrajini i izvlačio zaključke o tome kako da se unapredi odbrambena sposobnost Bundesvera.

Za veoma kratko vreme, na mestu komandanta kopnene vojske, izveo je odgovarajuće zaključke i sproveo potrebne mere. Tako je, između ostalog, pokrenuo formiranje prvog puka za upravljanje dronovima u kopnenoj vojsci.

Baltičke države Foto: Michele Ursi/Shutterstock

Bundesver planira da tokom 2027. godine formira puk za dronove, koji bi mogao da ima do 600 vojnika. U njegovom sastavu koristiće se i bespilotni kopneni sistemi.

- Ubedljivo je dokazao da i u vremenima velikih promena i izazova zadržava hladnu glavu, brzo donosi ispravne odluke i sprovodi ih u delo - rekao je Pistorijus. Dodao je da Frojding predstavlja oličenje drugarstva i vrednosti Bundesvera.

- Njega vodi jasan kompas - poručio je ministar.

- General-potpukovnik Frojding uživa veliko međunarodno poštovanje, ima odlične kontakte i uz to je osoba koja lako osvaja simpatije - istakao je Pistorijus.

1/10 Vidi galeriju nemačka vojska Foto: Shutterstock

Frojding ostvario munjevitu karijeru u Bundesveru



Frojding, koji je svojevremeno bio najbolji polaznik kursa za generalštabne oficire u Hamburgu, ostvario je izuzetno brzu vojnu karijeru za manje od deset godina.

Od 2017. do 2019. godine bio je ađutant ministarke odbrane Nemačke. Nakon toga je, posle perioda na funkciji komandanta oklopne nastavne brigade u Minsteru, postao koordinator za Ukrajinu i šef novoformiranog odeljenja za planiranje i rukovođenje u Ministarstvu odbrane, koje je osnovao Pistorijus. Prošle godine je preuzeo komandu nad kopnenom vojskom.

Boris Pistorijus Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Prošle nedelje Frojding je posetio istočno krilo NATO-a u baltičkim državama. Više od 70 generala iz Nemačke i Holandije, praktično celokupno vojno rukovodstvo kopnenih snaga dve savezničke zemlje, obišlo je potencijalna žarišta u slučaju oružanog sukoba sa Rusijom.

Baltički saveznici Estonija, Letonija i Litvanija upoznali su ih sa detaljima svojih odbrambenih planova, kako bi nemačka i holandska vojska mogle da usklade sopstvene pripreme.

Vojnim zvaničnicima predstavljeni su i novi sistemi naoružanja, kao i načini na koje bi mogli da budu uključeni u sastav jedinica. Među njima su bili samoubilački dronovi i sistemi za presretanje neprijateljskih vazdušnih napada, daljinski upravljana gusenična vozila za transport municije i ranjenika, kao i savremeni komandni sistemi koji uz pomoć veštačke inteligencije mogu da otkrivaju ciljeve i omoguće njihovo gađanje.

Karsten Brojer Foto: Printskrin Youtube



Frojding: Svesni smo svojih nedostataka



Frojding u svoj rad uključuje i iskustva stečena tokom pružanja pomoći Ukrajini.

- Naravno, svesni smo svojih nedostataka i cilj nam je da ih otklonimo. Za Bundesver, odnosno kopnenu vojsku, definisao sam pet oblasti delovanja na kojima moramo intenzivno da radimo - rekao je Frojding za Nemačku novinsku agenciju (dpa).

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Među njima je naveo elektromagnetno ratovanje i bespilotne sisteme, koji moraju da budu integrisani u kopnene borbene operacije.

- Pored toga, tu je i zaštita od vazdušnih pretnji, posebno onih koje dolaze iz vazdušnog prostora neposredno iznad zemlje - rekao je on.

Naveo je i takozvano "indirektno dejstvo", uključujući sposobnost izvođenja borbenih operacija duboko na neprijateljskoj teritoriji. U tu svrhu razvijaju se novi sistemi naoružanja velikog dometa.

Šta će biti Frojdingovi zadaci?

Generalni inspektor Bundesvera (Generalinspekteur der Bundeswehr) jeste najviši vojni oficir u nemačkim oružanim snagama, odnosno najviši profesionalni vojni starešina nemačke vojske ili prevedeno na naš jezik - načelnik Generalštaba, mada to nije potpuno isti naziv niti je organizacija identična kao u Srbiji. Njegove funkcije su sledeće:

- najviši je vojni savetnik ministra odbrane;

- odgovoran je za vojno planiranje i razvoj oružanih snaga;

- koordiniše rad različitih rodova vojske;

- savetuje političko rukovodstvo o vojnim pitanjima;